Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 368

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:19 Кузбасский телеграм-канал «Первый за Уралом» рассказал, что у сотрудников центра по противодействию «экстремизму» МВД (центр «Э») могла «появиться новая услуга»: «Можно заказать против себя уголовное дело, чтобы получить гуманитарную визу в Европу. Об этих слухах рассказали наши подписчики».

При этом речь может идти о «десятках тысяч» долларов, утверждает канал: «Поэтому услугой пользуются в основном бизнесмены и коллеги-силовики».

12:05 Основателя холдинга News Media Арама Габрелянова не пустили в Армению. Он оказался в списке нежелательных лиц, передает РИА Новости.

В News Media входят, в частности, Life, Mash, Shot и Super. Габрелянова называли инвестором военного telegram-канала WarGonzo. В РФ награжден правительственным Орденом почета «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым» в 2014 году.

10:55 Казахстан призвали пересмотреть законы о домашнем насилии. С такой инициативой выступила правозащитная организация Human Rights Watch.

«Существующие законы Казахстана в основном оставляют жертв домашнего насилия на произвол судьбы, и женщины заплатили высокую цену за промедление с реформой законодательства», — отметила старший исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии Мира Риттманн.

В сентябре 2020 года в парламенте республики прошел первое чтение законопроект «О противодействии домашнему насилию». Он должен был усилить защиту женщин, переживших опыт насилия в семье, напоминает Orda. Но в январе 2021 года документ отозвали под предлогом дополнительных консультаций.

Впрочем, позже появилось два законопроекта с предложениями о домашнем насилии: первый инициировали депутаты парламента, и в нем особое внимание уделяется мерам по предотвращению домашнего насилия, второй предложило МВД — он касается изменений в Уголовный и Административный кодексы.

В депутатском законопроекте появилось требование к властям реагировать на сообщения СМИ о домашнем насилии, включая публикации в соцсетях, но, несмотря на это, документа не устанавливает домашнее насилие как самостоятельное правонарушение. Среди поправок, предложенных МВД, есть положения, позволяющие налагать административные взыскания, даже если жертва домашнего насилия не подаст жалобу, кроме того, они отменяют процедуру примирения в случаях повторного акта насилия, пишет издание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также признавал наличие проблемы семейного насилия в стране и поручил соответствующим «ужесточить наказание», если оно совершается в отношении женщин.

На 8 марта в Алматы запланирован митинг феминисток «За телесную автономию. Против сексуализированного насилия».

Главное на утро 8 марта

• Власти Белгородской области ответили на обращение мобилизованных жителей региона о том, что тех перевели из теробороны в «штурмовую бригаду» 1-го армейского корпуса ДНР и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Чиновники утверждают, что жаловавшиеся военнослужащие не имеют отношения к территориальной обороне, поскольку их призвали на службу в рамках мобилизации.

По версии властей, мобилизованные прошли необходимую подготовку, а решения об их передислокации принимает только Минобороны РФ . Правительство «проинформировало командование военным округом, военную прокуратуру и министра обороны РФ» об обращениях родственников мобилизованных.



• В Тбилиси произошли силовики жестоко подавили акцию жителей против закона об «иностранных агентах», который парламент Грузии принял в первом чтении. Документ предусматривает, что в Грузии появится реестр «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

На улицы столицы, по разным оценкам, вышло несколько тысяч протестующих. Силовики разгоняли их слезоточивым газом и водометами. Протестующие ответили бутылками, фаерами и одним коктейлем Молотова.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект: «Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому отнять это будущее. Это будущее принадлежит нашим следующим поколениям, нам всем. <…> Никто не имеет права расставлять ловушки. Этот закон, который никому не был нужен <…> это что-то продиктованное Москвой».

Документ продвигает группа депутатов «Сила народа», которая в 2022 года вышла из правящей партии «Грузинская мечта», но входит в парламентское большинство. По законопроекту «иноагенты» должны пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа могут быть оштрафованы, кроме того, в отношении них может быть начато расследование минюстом страны. «Сила народа» внесла в парламент и второй вариант законопроекта, по которому статус «иноагента» предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц, а также грозит лишение свободы до пяти лет. Грузинские СМИ подчеркивают, что оба документа направлены против деятельности некоммерческих организаций. Его принятие помешает вступить в ЕС и НАТО.

• Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который вышел из колонии в мае 2022 года, дал первое интервью ютуб-каналу «Найди мамонта».

«Я прожил довольно длинную жизнь и никогда не был частным. Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле — ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал он.

• Пермский гарнизонный военный суд приговорил трех контрактников к реальным срокам по делам об оставлении места службы без разрешения в условиях боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК). Одному из них, который служил в Бурятии, дали 5 лет колонии и штраф в 30 тыс. рублей.

Других приговорили к 5 и 5,5 годам колонии.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.