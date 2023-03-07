Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 367

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:13 Фракция партии «Яблоко» внесла в Мосгордуму проект постановления Госдумы об амнистии по статьям о военной цензуре, введенным Путиным 4 марта 2022 года. Он предполагает прекращение дел по ст. 207.3 УК («фейки» о действиях ВС РФ за пределами РФ), ст. 280.3 УК (повторная «дискредитация» ВС РФ) и ст. 284.2 УК (призывы к санкциям против России).

Амнистия должна освободить обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных — от наказания. Если Мосгордума одобрит постановление, оно будет вынесено на рассмотрение Госдумы Р Ф .

В случае принятия проекта на свободу смогут выйти десятки политических заключенных, а с тех, кто осужден к наказаниям, не связанным с лишением свободы, будут сняты судимости.

«Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас — один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей, — считает глава фракции Максим Круглов. — Мы очень надеемся, что милосердие окажется выше политических расхождений, и наши коллеги по Мосгордуме, а вслед за ними депутаты Госдумы, поддержат проект амнистии».

Политик призвал жителей Москвы присоединиться к общественной кампании в поддержку амнистии и направить призывы о поддержки амнистии своим депутатам в Мосгордуме.

13:37 Дефицит бюджета России достиг рекордных 2,58 трлн рублей в январе-феврале 2023 года. Он уже составил почти 88% от планового дефицита на весь год (2,9 трлн), говорится в отчете Минфина РФ . В январе-феврале 2022 года дефицит бюджета составлял 415 млрд рублей.

Доходы за первые два месяца 2023-го упали почти на 25% по сравнению с январем-февралем 2022-го (до 3,16 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы в январе-феврале рухнули на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года — до 947 млрд рублей. Как пояснили в Минфине, это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа. «Принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора — особенно во втором полугодии текущего года», — уверяют в министерстве.

13:30 Власти Купинского района Новосибирской области ворвались на участок дома мобилизованного жителя, пока тот находится на «спецоперации». Они решили проложить теплотрассу через территорию.

Все подробности читайте здесь.

12:13 Минздрав Красноярского края решил перенести онкологическое отделение Центральной горбольницы Канске поближе к моргу. Об этом сообщили местные жители депутату регионального заксобрания Александру Глискову.

«Уже несколько дней жители Канска обсуждают эту чудовищную инициативу краевых чиновников. Отделение онкологии из главного корпуса Канской межрайонной больницы планируют перенести в бывшее здание гинекологии, которое находится в полуаварийном здании рядом с моргом, — рассказал парламентарий в своем телеграм-канале. — В случае такой „оптимизации“ придётся больных по любой погоде сопровождать, а кого-то транспортировать на колясках или каталках, в главный корпус на анализы и процедуры. Люди спрашивают, чем провинились онкобольных и медики?»

По данным Ассоциации онкологов России, в 2021 году в Красноярском крае на учете в медучреждениях состояли почти 77 тыс. жителей со злокачественными новообразованиями. За тот год поставили на учет почти 11 тыс. пациентов — это худший показатель во всем Сибирском федеральном округе.

11:27 Около 30 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячей из-за аварии на теплотрассе, сообщили в прокуратуре Приморского края.

«Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку.

11:12 Счетная палата РФ предлагает Госдуме обновить российское законодательство в сфере мобилизации. Аудиторы констатировали, что правила военной службы и мобилизации менялись в 2022 году «довольно часто», пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет палаты.

За время «спецоперации» власти выпустили десятки нормативных актов, которые касались отсрочек от мобилизации, исключения из числа мобилизованных отдельных категорий граждан, особенностей их пенсионного обеспечения, предоставления отсрочки по кредитам и других вопросов.

«Значительное количество изменений, вносимых в указанные НПА [нормативно-правовые акты], свидетельствует о необходимости актуализации законодательства в сфере мобилизации и мобилизационной готовности с учетом современных реалий (наличие кредитных обязательств у мобилизованных, необходимость сохранения за мобилизованными рабочих мест, поддержка семей мобилизованных граждан и проч.), а также необходимости совершенствования системы мобилизации экономики», — сказано в отчете палаты.

10:13 Члена Совета Федерации обвинили в хищении гуманитарной помощи

Уголовные дела о хищении гуманитарной помощи возбуждены в Смоленской области, пишет «Подмосковье сегодня» (принадлежит госучреждению правительства Московской области). Подозреваемой стала помощница сенатора от региона Нины Куликовских Светлана Панченкова.



«Также среди фигурантов истории о хищении гуманитарной помощи на 16 млн руб., выявленных в ходе проверки Росфинмониторинга, — сама сенатор [Куликовский] и глава Вяземского района [Смоленской области] Инна Демидова. Уголовные дела в их отношении пока не возбуждены», — утверждает издание.

Ассоциация «Православный центр по оказанию помощи в физическом и духовно-нравственном развитии несовершеннолетним и молодежи „Исток“», зарегистрированная в Смоленской области, собирала гуманитарную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также организовала детский православный лагерь. Ее учредили два православных храма. Светлана Панченкова руководила «Истоком» до октября 2018 года, следует из базы «Контур.Фокус».

«Исток» в том числе получал продукты, одежду и средства гигиены из московского Фонда продовольствия «Русь» (ныне БФ «Банк еды «Русь»). По словам следующего после Панченковой директора «Истока» Марины Ивановой, часть товаров не выдавали нуждающимся, хотя по документам все якобы их получали — затем гуманитарная помощь исчезала со склада. В итоге, как выяснили аудиторы, товары разгружали по адресам, принадлежавшим администрации Вяземского района области.

«В результате проведенного анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга информации в отношении Панченковой С. А. , Демидовой И. В. , [сенатора] Куликовских Н. Г. , [бывшая вице-губернатор] Хомайко П. В. и др. выявлены сведения легализации (отмывания) преступных доходов путем использования наличных денежных средств и физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами», — цитируют журналисты постановлении ОЭБиПК отдела МВД «Вяземский».

В итоге в отношении бывшего директора «Истока» Панченковой, которая с 2022 года является помощницей сенатора Нины Куликовских, возбуждено пять уголовных дел: по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата имущества и денежных средств «Истока» в крупном размере), ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), еще два — о хищении средств религиозной организации и муниципального учреждения «Витамин», где работает Светлана Панченкова, а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) — по факту хищения денежных средств АНО «Центр Родник» города Вязьма.

В публикации «Подмосковье сегодня» утверждается, что смоленская областная общественная организация «Поисковое объединение „Долг“», которую возглавляет сенатор Куликовских, перечисляла деньги на счета АНО «Центр Родник», а Светлана Панченкова затем выводила их со счета на личную карту.

Нина Куликовских избиралась в Смоленскую областную думу от «Единой России», была главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах. В 2020 году губернатор Алексей Островский (ЛДПР) делегировал ее в Совет Федерации.

10:00 Журналист Иван Сафронов, объявленный российским судом виновным в «госизмене», отправил письмо из красноярской колонии. Он рассказал о первых днях в ИК-7.

Читайте его письмо здесь.

Главное на утро 7 марта

• В Бурятии приемного сына активистки Натальи Филоновой, находящейся в СИЗО по делу о «нападении» на полицейских после митинга против мобилизации, отправили в детский дом. Об этом рассказала правозащитница Надежда Низовкина.

В декабре 2022 года органы опеки забрали ее 15-летнего приемного сына Вову Алалыкина, который после ареста пенсионерки жил у ее родственников. Сначала его вывезли в больницу в Петровск-Забайкальский, затем — в детский ребцентр в Улан-Удэ. В марте он оказался в детском доме «Звездный» в поселке Баргузин, отметила Низовкина.

Пенсионерку Наталью Филонову задержали в Улан-Удэ на акции протеста против мобилизации 24 сентября 2022 года. В суде, куда ее привезли впоследствии, была объявлена эвакуация, и тогда женщину продолжили возить по городу, а, когда она осталась наедине с полицейскими, она якобы нанесла побои сразу двоим сотрудникам, уверяет следствие. На женщину завели дело по ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти). В октябре суд отправил Филонову под домашний арест. Но затем Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения на СИЗО.

• Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах, который оговорен в Венском документе 2011 года и охватывает 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на письмо российской стороны и неназванного европейского чиновника.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов подтвердил РБК сведения. В письме утверждается, что оно связано с решением Чехии «приостановить свои обязательства в отношении России» и с заявлением Украины об «отказе участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ) в 2023 году». «Исходим из того, что, если РФ будет предоставлять информацию в рамках ЕОВИ, она окажется в руках государств, упомянутых выше», — сказано в документе.

• Мобилизованные, состоявшие до начала марта в теробороне Белгородской области, записали видеообращение о том, что их включили в «штурмовую бригаду» 1-го армейского корпуса ДНР и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Обращение мобилизованных опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

На месте «ополченцы» из ДНР забрали у мобилизованных военные билеты, утверждают они. После этого, как заявили мужчины, их «погнали штурмовать деревни». При этом они подчеркнули, что не отказываются выполнять поставленные задачи, но только в составе ВС РФ.

• Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2023 года: «Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам».

С валютного вклада или счета можно снять 10 тыс. долларов США или такую же сумму в евро, а оставшиеся деньги получить в рублях. При этом снимать можно только деньги, поступившие до 9 марта 2022 года. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить только в рублях.

Банки могут продавать евро и доллары поступившие им только после 9 апреля 2022 года.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.