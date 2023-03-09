Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 369

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. «Лужники» оказались непригодны для футбола после провластного митинга.

10:30 Взрывы произошли в четверг утром в Днепре, Луцке и Ровно, передает ТАСС. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Также известно о 15 ударах по Харькову и области, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграме. Власти Одесской области передает, что есть попадание в объект энергоинфраструктуры.

Главное на утро 9 марта

• Спецназ в Тбилиси вновь применил водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста из-за закона об «иноагентах». Его продвигает правящая партия, но президент Саломе Зурабишвили уже выступила против, заявив, что документ может быть продиктован Кремлём.

На митинге, который прошел 8 марта, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе выдвинул ультиматум властям, потребовав в течение часа отозвать законопроект и освободить всех задержанных на акции протеста накануне (более 70 человек). Когда ультиматум истек, он призвал протестующих окружить здание парламента, чтобы не допустить депутатов на заседание в четверг.

После того, как полиция применила спецсредства, протестующие начали бить стекла и ломать ограждения у здания. Спецназ начал силовой разгон митинга.

• В Новосибирске задержана активистка Елена Тардасова-Юн, которая проводила одиночный пикет в защиту женщин-политзаключенных на площади Ленина. Ранее Октябрьский районный суд приговорил женщину к 11 месяцам исправительных работ по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за сообщения в чате в WhatsApp о прибытии «тысячи гробов».

«Меня отпустили без протокола, без статьи. Начальник дежурной части поздравил с праздником, был очень вежлив и корректен. Плакат изъяли, не вернули, написала требование вернуть плакат, оценив его в 1000 рублей», — рассказала Тардасова-Юн.

• Власти Ирана могли тайно поставили России большую партию боеприпасов для «спецоперации» в Украине и планируют продолжить поставки, передает Sky News со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

По словам источника, 10 января из иранского порта отправились грузовые корабли «Муса Джалиль» и «Бегей» под флагом России, на борту которых находились около 200 транспортных контейнеров с оружием. Затем суда зашли в один из портов Туркменистана, позже прибыли в Астрахань. Якобы в контейнерах перевозились примерно 100 млн патронов разного размера, а также около 300 тыс. снарядов, в том числе для ракетных и артиллерийских установок, гранатометов и минометов. Также сообщается о 10 тыс. бронежилетов и касок. Власти Р Ф могли расплатиться за поставки наличными, знает источник. Впрочем, один из опрошенных экспертов сказал телеканалу, что число поставленных боеприпасов кажется ему завышенным.

• Стадион «Лужники» оказался непригоден для футбольного матча российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» после провластного митинга-концерта с участием Путина 22 февраля.

Российская премьер-лига объявила, что игру московской футбольной команды «Торпедо» и екатеринбургского «Урала» 11 марта перенесли со стадиона «Лужники» на подмосковную «Арену Химки».

«Торпедо» просил сменить место из-за «недостаточной готовности газона».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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