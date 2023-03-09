Взрыв произошел в пятиэтажке в Чите. Есть пострадавшие

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Чите. Разрушено два этажа. Известно о пострадавших.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в читинскоком поселке Антипиха на улице Боровая, 6, передает «ЧП Чита». Очевидцы рассказали, что, по предварительной версии, взорвался бытовой газ.

По данным МЧС, разрушено два этажа, сообщает ТАСС. Повреждено не менее пяти квартир.

UPD (16:30) Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК после взрыва газа в жилом доме в Чите.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 238 УК РФ РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в СК.

UPD (16:17) 13 человек спасено из-под завалов после взрыва газа в Чите, один ребенок травмирован

30 человек было эвакуировано из дома в Чите, где произошел взрыв газа. По данным властей, 13 спасено, в том числе трое детей. МЧС сообщает, что один ребенок был травмирован и передан в скорую медицинскую помощь.

В результате ЧП повреждены шесть квартир на 3-5 этажах, площадь завалов составила 1,8 тыс. куб. метров.

По словам зампреда правительства Забайкалья Алексея Сергейкина, жителей двух подъездов пострадавшего дома распределят по пунктам временного размещения. 9 марта будут демонтированы конструкции дома, которые представляют опасность

Оценивается состояние дома, чтобы принять решение о допуске в квартиры жильцов еще двух подъездов.

UPD (15:33) Число пострадавших выросло до семи человек, сообщили в МЧС РФ. По последним данным, всего из-под завалов удалось вытащить пять человек, трое из которых - дети.

UPD (14:10) Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила о троих пострадавших, среди которых есть ребенок.

UPD (13:51) По данным ГИС ЖКХ, у пятиэтажного многоквартирного дома на улице Боровая,6 в Чите есть еще и подземный этаж. Всего в здании нем 52 квартиры.

В электронном паспорте дома сказано, что у него центральное газоснабжение, обратила внимание Тайга.инфо. Износ здания оценивался в 40%.

UPD (13:46) Одна из жительниц рассказала журналистам, что газа в доме «не было 3 года» и сегодня его якобы дали, передает «Чита.ру». Женщина адресовала всех к главе Ингодинского района Читы Михаилу Шибаеву.

Фото vk.com/chp.chita

UPD (13:39) В МЧС подтвердили версию о взрыве бытового газа. Он произошел на пятом этаже.



«По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 8 человек», — рассказали в ведомстве.

О пострадавших по-прежнему не сообщается.

UPD (13:37) Следственный комитет начал проверку по факту взрыва. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП, сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкалью.