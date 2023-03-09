Дело канского учителя, которого под пытками пытались заставить оговорить себя в поджоге военкомата, дошло до суда

© Фото из материалов дела. Рекламная конструкция, где висел поврежденный баннер.

Дело учителя английского языка из Канска, которого обвиняют в выстрелах по баннеру с рекламой контрактной службы в армии, дошло до суда. Ранее он заявил о пытках со стороны силовиков.

Уголовное дело жителя Канска, которого обвиняют в выстреле из ружья в баннер с рекламой службы по контракту и метании в него бутылки с зажигательной смесью, дошло до суда, говорится в сообщении пресс-службы городского суда.

По сведениям Тайги.инфо, речь идет об уголовном деле 35-летнего учителя английского языка, которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и угрозе убийством соседу, которого он встретил после стрельбы по плакату (ст. 119 УК). Он признался в этом и во время следствия не отрицал вину, ему грозит до 7 лет колонии.

Но также мужчине пытаются вменить поджог местного военкомата по статье о «терроризме» (ст. 205 УК), писала Тайга.инфо. Его заставляют признаться в том, чего он не совершал. Как только смог, мужчина заявил о пытках.

Вечером 16 октября 2022 года преподаватель выстрелил в баннер «Служба по контракту — твой выбор» в центре Канска из зарегистрированного на него охотничьего ружья. В адвокатском опросе он отметил, что очень сожалеет о сделанном и никому не планировал причинять боль. «Выстрел в баннер был единичным поступком из-за нервного срыва, связанного с объявлением мобилизации», — говорится в опросе, копия которого имеется в распоряжении редакции (имя мужчины не называется по просьбе его матери).

Но после задержания в октябре силовики пытались заставить мужчину оговорить себя в поджоге местного военкомата, который произошел еще 24 сентября, после начала мобилизации в РФ.

«Когда меня завели в кабинет, то положили лицом на пол — в этот момент наручники были за спиной. В кабинете было около пяти человек, меня начали бить руками в область головы, — рассказал пострадавший адвокату (копия опроса имеется в распоряжении редакции). — Требовали, чтобы я признался в поджоге военкомата в ночь с 23 на 24 сентября. Я не признавался, так как этого не делал. Мне делали „ласточку“, заламывали руки, я не сознавался. Затем в кабинет принесли устройство для пытки током, армейский телефон, из которого тянулось два провода <…> Сначала ток пустили по верху ягодиц, на обе ягодичные мышцы, продолжали требовать, чтоб я признался, что поджег военкомат, я кричал от боли, и когда кричал сильно, меня били по лицу и говорили „заткнись“».

На голову мужчине надевали пакет и заматывали его скотчем, он не мог дышать. Пытки продолжались, пока не появилась следователь (фамилия известна редакции). Во время обысков в квартире мужчины, которые прошли 17 октября, он также был с черным пакетом на голове и не видел, что именно делали оперативники.

Кроме того, он рассказал адвокатам, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему, что, если он будет куда-то жаловаться, то его этапируют в СИЗО-1 Красноярска, где «поместят в пресс-хату, изувечат и изнасилуют». Сначала мужчину по решению суда посадили в канское СИЗО-5, затем увезли в красноярское СИЗО-1. Там, по словам матери мужчины, его выводили в специальное помещение, где «два бугая начали его избивать и угрожать изнасилованием, если он не напишет явку с повинной».

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению о пытках со стороны силовиков. Адвокаты уже обжалуют решение.

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