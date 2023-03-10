Автосервис сгорел в Красноярске

© ГУ МЧС по региону
Автосервис сгорел в Красноярске
10 Мар 2023, 07:19

Очередной крупный пожар произошел в Красноярске. На этот раз сгорел автосервис.

Автосервис с пристройкой загорелись на улице 60 лет Октября в Красноярске утром 10 марта, Общая площадь пожара достигла 530 кв. метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь удалось локализовать через полтора часа после вызова пожарных.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в городе сгорел склад холодильников. Общая площадь пожара достигала 12,5 тыс. кв. метров.


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