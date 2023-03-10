Начальнику отдела ГИБДД в Забайкалье запросили 3,5 года за убийство человека

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Начальнику отдела ГИБДД в Забайкалье запросили 3,5 года за убийство человека
10 Мар 2023, 12:28

Главу дорожной полиции в Забайкалье обвиняют в убийстве человека по неосторожности. Обвинение попросило для него 3,5 года. Суд назначил дату оглашения приговора.

Балейский районный суд назначил оглашение приговора по уголовному делу начальника ГИБДД в муниципальном отделении МВД «Балейский» Артема Зимина. Оно запланировано на 3 апреля, сообщили Тайге.инфо в правозащитном проекте «Аксиома».

Зимина обвиняют по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 13 января 2022 года Зимин с коллегами патрулировал улицы. Они заметили автомобиль, двигавшийся на большой скорости. Водитель не среагировал на требование остановиться, и началась погоня.

За рулем был 34-летний Михаил Строкин. В какой-то момент он выбежал из машины. Зимин, как считает следствие, безосновательно вытащил табельный пистолет и начал стрелять. Полицейский подскользнулся, и одна из пуль попала водителю в голову. Строкин скончался на месте.

Гособвинение попросило для силовика 3,5 года колонии с лишением права 3 года занимать должности на госслужбе.


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