Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 371

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Власти РФ «нашли» новых «иноагентов».

Главное на утро 11 марта

• Минюст РФ вечером объявил «иностранными агентами» Фонд дикой природы (WWF) и фонд «Свободная Бурятия».



Представители WWF, по версии Минюста, «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <…> пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». В самом фонде подчеркнули, что они — «российская национальная природоохранная неполитическая организация, поддерживаемая более 1,5 млн сторонников по всей стране», а все его сотрудники — граждане России.

«Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций-иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия фонда — сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», — заявили в фонде.

В реестра также попали экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, бывший глава «Яндекс.Новостей» и создатель агрегатора True Story Лев Гершензон, блогер Ника Водвуд и журналист Даниил Губарев.



• Французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием «Мой Ашан» и удвоить присутствие на рынке в РФ, передает Reuters со ссылкой на корпорацию.

Auchan будет предлагать около 900 товаров, 90% из которых составят продукты под собственными брендами. Решение сохранить присутствие в России, несмотря на «спецоперацию», побудило Украину призвать к бойкоту сети.

• Канада ввела запрет на импорт алюминия из РФ и продукции из стали: железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, например, труб.

«Канада запретила импорт всех российских алюминиевых изделий, таких как необработанный алюминий, алюминиевые листы и готовые изделия, включая контейнеры и другие предметы домашнего обихода, изготовленные из алюминия», — сказано в сообщении правительства страны.

• Президентский фонд культурных инициатив выделил 28,8 млн рублей на постановку «этно-оперы» «Князь Владимир». Главную роль в этом творении исполнит певец Shaman (Ярослав Дронов).

В общей сложности это обойдется в 40 млн (еще 11 млн будут привлечены за счет софинансирования проекта). В качестве цели назван «подъем патриотического духа» и «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей»: «Музыка <…> позволит достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем, когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

