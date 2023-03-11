Прокурора просят подать в суд на красноярское правительство из-за «черного неба». «ЕР» блокирует предложение

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Красноярский горсовет отклонил обращение депутатов по экологической ситуации в городе. Они просят прокуратуру подать иск о признании незаконным бездействия краевых властей и считают, что представители «Единой России» сделают все, чтобы «похоронить» предложение. Теперь авторы хотят сами обратиться к краевому прокурору. Политическая борьба идет на фоне очередного всплеска жалоб тысяч красноярцев на смог.

Комиссия горсовета Красноярска по самоуправлению рассмотрела проект обращения к прокурору Красноярского края с предложением подать иск «в интересах неопределенного круга лиц» о признании незаконным бездействия правительства края в решении экологических проблем. Документ, инициированный депутатами от ЛДПР, отклонили и отправили на доработку.



Резонансное обращение без «Единой России»

В проекте обращения отмечается, что в 2021 году по итогам выполнения программы «Чистый воздух» в Красноярске вместо планового показателя в 4% снижение вредных выбросов произошло менее чем на 1%: «В Красноярском крае на реализацию федерального проекта „Чистый воздух“ было потрачено 24 млрд рублей, а результата пока нет».

Депутаты напомнили, что президент в феврале 2018 года указал на необходимость перевода городского хозяйства, автотранспорта и предприятий на газ, а также подвода газа к домохозяйствам. А в 2024 году нужно обеспечить снижение объемов выбросов в наиболее загрязненных крупных промышленных центрах не менее чем на 20%.

«Полагаем, что текущее положение дел в сфере экологии в Красноярске свидетельствует о неисполнении поручений и указов президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и требований законодательства. И самое главное угрожает здоровью и жизни людей, вынужденных дышать в городе Красноярске тем, что местная власть называет „воздухом“, — говорится в обращении. — Обращаем внимание и на то обстоятельство, что регулярное введение режима „НМУ“ — это даже не полумера. Считаем, что в век высоких технологий недостаточно рассчитывать только на силы природы. Есть технические средства, которые могут обеспечить принудительное движение воздуха в условиях безветренной погоды. Имеются разработки местных ученых, связанных с уменьшением „парения“ реки Енисей и так далее».

По оценкам депутатов, покупка трамваев и троллейбусов, а также строительство метро значительно не улучшат воздух, а денег потребуется много.

Сложившуюся ситуацию они связывают с «бездействием и халатностью» органов исполнительной власти края.

В официальном релизе горсовета, опубликованном по итогам заседания, утверждается, что «в ходе обсуждения текста документа депутаты высказали мнение, что речь не может идти о бездействии правительства края».

«Это не соответствует тому объему работ, который уже выполнен, в том числе в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ национального проекта „Экология“. За последние годы приняты нормативные правовые акты, которые формируют основательную законодательную базу для реализации экологических проектов», — утверждается в сообщении.

Депутаты ЛДПР в свою очередь прямо указывают, что обращение бойкотируют представители «партии власти».

«Хорошо хоть, что депутаты от партии власти не осмелились заявлять, что с экологией в Красноярске все хорошо. Просто посчитали, что „надо подождать ответа Министерства экологии края“, „более грамотно составить обращение к прокурору“ и так далее. Но было видно, что никакого желания принимать такое резонансное обращение у понятной части депутатов нет, — прокомментировал результат рассмотрения проекта депутат Сергей Надточий. — В итоге мнение оппозиционных депутатов, которые требовали обратиться прямо сейчас, услышано не было. Так что к вопросу вернемся примерно через месяц, когда дождемся „ответа Министерства экологии края“ и „более грамотно составим обращение к прокурору“. Хотя что от этого изменится — непонятно?»

По словам члена заксобрания Красноярского края Александра Глискова (ЛДПР), теперь депутаты намерены сами отправить обращение прокурору.

«Я думаю, представители партии власти все сделают, чтобы наше обращением похоронить. Поэтому планируем его от группы депутатов самостоятельно направить прокурору края», — сказал Глисков Тайге.инфо.

«Газовая камера»

Зимой 2023 года в Красноярске по традиции было нечем дышать — на воздух жаловались люди, всё было видно по фото и роликам из города.

«В начале 2023 года в воздухе Красноярска накопилось столько грязи, что люди начали задыхаться. Этот смог — это не просто случайность, и он не закончится быстро. Жители города оказались внутри черного купола. Один на один с этой проблемой», — говорится на сайте проекта «Мы внутри», призванного голосами жителей города рассказать о ситуации с загрязнением воздуха.

«Газовая камера, даже рассвета не видать», «головные боли», «усталость, хочется спать», «заложенность носа», «першение в носоглотке», «обострение аллергических заболеваний у детей», «одышка», «кашель», «режет глаза» — именно так красноярцы описывают в этих записях жизнь в режиме НМУ («черного неба»).

Между тем, по информации краевого минприроды, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не зафиксировано. Об этом говорится в ответе ведомства, обнародованном в сообществе движения «За чистое небо».

В том же документе рассказывается о работе по снижению выбросов. Указывается, что в 2026 году они должны сократиться на 20,22% к уровню 2017 года.

Комплексным планом в частности предусмотрен перевод частных домов с угольного отопления на более экологичные виды, обновление общественного транспорта. Также в документе перечисляются мероприятия, которые проводят крупные компании вроде «Русал Красноярск», «Красноярского цемента» и СГК.

Похож по содержанию и ответ Росприроднадзора. Правда, по данным ведомства, нарушения природоохранного законодательства обнаружены на «Красноярском электровагоноремонтном заводе», «Первом кирпичном заводе». Также ведутся проверки «Русал Красноярск» и «Красноярского цемента».

На сайте change.org опубликована петиция «Спасите миллионный город Красноярск от экологической катастрофы!», адресованная Владимиру Путину. В обращении перечисляется ряд проблем, ведущих, по мнению активистов движения «За чистое небо», к загрязнению воздуха. Они акцентируют внимание на отсутствии высокоэффективных систем фильтрации выбросов и неразвитости, по их мнению, системы экологического мониторинга.

И выдвигают требования. Среди них — газификация Красноярска и перевод ТЭЦ на природный газ, усиление контроля за загрязнением воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов, установка на предприятиях современного очистного оборудования, проведение независимых исследований загрязнения воздуха и влияния его на здоровье, разработка нормативов строительства с учетом влияния на экологическую ситуацию, прекращение уничтожения пригородных лесов и городских зеленых насаждений и некоторые другие.

В тексте его авторы указывают и на недоработки власти: «В основном создается просто вид рабочей деятельности в этом вопросе на уровне словесных обсуждений, не более. Власти не проявляют жесткости к крупным загрязнителям воздуха (КрАЗ, ТЭЦ), не принуждают их коренным образом снижать свое вредное воздействие на окружающую среду путем смены технологий, режимов работы и так далее , а все время ссылаются то на автотранспорт, то на печное отопление, то на неудачное географическое расположение, как на причины грязного воздуха. Да, это тоже вносит весомый вклад в загрязнение атмосферы. Однако для кардинального улучшения ситуации необходим комплексный подход, чего по факту не происходит».

Под этим обращением подписались почти 50 тыс. человек.

Тайга.инфо