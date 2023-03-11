Карантин по бешенству ввели в крупной новосибирской сельхозкомпании

© vn.ru. Село Майское
Карантин по бешенству ввели в крупной новосибирской сельхозкомпании
11 Мар 2023, 12:27

Карантин по бешенству ввели в Краснозерском районе Новосибирской области на территории одной из крупных сельскохозяйственных компаний. Ранее в других районах региона из-за голода массово погибли коровы.

Карантин по бешенству введен до 8 мая в селе Чернаки Майского сельсовета Краснозерского района, говорится в опубликованном распоряжении новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Очагом инфекции названо «животноводческое помещение №1 животноводческой фермы ЗАО „Новомайское“». Теперь оттуда запрещается вывозить скот, в том числе на убой.

В самом селе запрещено проводить ярмарки и другие мероприятия, связанных с «перемещением и скоплением восприимчивых [к бешенству] животных».

ЗАО «Новомайское» возглавляет Олег Вотяков. По словам его сына Александра Вотякова, на 2018 год у хозяйства было 20 тыс. га посевных площадей и порядка 350 сотрудников. Компания также участвовала в строительстве инфраструктуры для села Майское, предприятие посещал мэр Новосибирска и лидер обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Выручка в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила около 0,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 155 млн.

Читайте также: Сотни коров погибли в Новосибирской области от голода


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться» Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»
Последние материалы
11 Мар, 13:19
Мэр забайкальского города из ЛДПР устроил пьяное ДТП и угрожал полиции топором
11 Мар, 12:27
Карантин по бешенству ввели в крупной новосибирской сельхозкомпании
11 Мар, 11:44
Уголовное дело завели из-за непредоставления жилья сиротам в Белокурихе
11 Мар, 11:14
Новосибирец приехал со «спецоперации» в отпуск и умер
11 Мар, 10:41
Жители Алтая пожаловались замгенпрокурора РФ на отсутствие уличного освещения, жилья, земли и лекарств
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования