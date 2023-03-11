Карантин по бешенству ввели в крупной новосибирской сельхозкомпании

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Карантин по бешенству ввели в Краснозерском районе Новосибирской области на территории одной из крупных сельскохозяйственных компаний. Ранее в других районах региона из-за голода массово погибли коровы.

Карантин по бешенству введен до 8 мая в селе Чернаки Майского сельсовета Краснозерского района, говорится в опубликованном распоряжении новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Очагом инфекции названо «животноводческое помещение №1 животноводческой фермы ЗАО „Новомайское“». Теперь оттуда запрещается вывозить скот, в том числе на убой.

В самом селе запрещено проводить ярмарки и другие мероприятия, связанных с «перемещением и скоплением восприимчивых [к бешенству] животных».

ЗАО «Новомайское» возглавляет Олег Вотяков. По словам его сына Александра Вотякова, на 2018 год у хозяйства было 20 тыс. га посевных площадей и порядка 350 сотрудников. Компания также участвовала в строительстве инфраструктуры для села Майское, предприятие посещал мэр Новосибирска и лидер обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Выручка в 2021 году, по данным сервиса «Контур.Фокус», составила около 0,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 155 млн.

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