Уголовное дело возбуждено против напавшего с топором на полицию мэра Сретенска

© zab.tv. Евгений Киргизов
Уголовное дело возбуждено против напавшего с топором на полицию мэра Сретенска
12 Мар 2023, 06:14

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Сретенска Забайкальского края Евгения Киргизова (ЛДПР). Его подозревают в нападении на полицейских.

Два сотрудника МВД остановили автомобиль, которым Киргизов управлял в состоянии алкогольного опьянения, вечером 10 марта. Чиновник попутался ударить полицейских топором, сообщили в СК РФ по Забайкалью.

«Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Полицейские пытались задержать Евгения Киргизова после того, как он мог совершить ДТП в состоянии алкогольного опьянения и сбежать с места аварии, писала Тайга.инфо.

Врио мэра Сретенская Сергей Киргизов выиграл выборы главы города при поддержке ЛДПР в марте 2022 года. Он обошел кандидатку от «ЕР» Ларису Прокошеву, которая работала в администрации Сретенского района. У Киргизова есть снятая в 2016 году судимость сразу по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

В 2012 году, он в форме капитана полиции на том же мосту стрелял по проезжающим автомобилям из табельного ПМ, утверждает «Вечорка» — под обстрел попали УАЗ судебных приставов и иномарка. Мужчина отделался условным сроком.

Евгений Киргизов — бывший сотрудник полиции.

Отметим, что между мэром Сретенеска Киргизовым (ЛДПР) и главой Сретенского района Алексеем Закурдаевым («ЕР») был публичный конфликт.

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