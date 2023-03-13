СК не стал проверять исчезновение пострадавшего от пыток иркутского заключенного, которого могли увезти на «спецоперацию»

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Следственный комитет не стал проверять, куда пропал заключенный, проходящий потерпевшим по делу о пытках в ангарской колонии №15. Его могли вывезти на «спецоперацию» в Украину, куда он не хотел отправляться. Теперь же информацию об этом человеке решили засекретить даже в ответ на обращение суда.

Управление СК РФ по Иркутской области не проводит проверки по факту «безвестного исчезновения» заключенного ИК-15 Владимира Спиридонова. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос Тайги.инфо.

Ранее Спиридонова перевели из иркутской в ростовскую колонию №12, несмотря на то, что в Приангарье расследуется уголовное дело о том, как его пытали. Перевод произвели по решению ГУФСИН по Иркутской области.

Тюремщики говорили, что Спиридонов «добровольно» уехал на «спецоперацию». Но, по словам его представителя Петра Курьянова, «в декабре мы со Спиридоновым это обсуждали вживую, и он совершенно точно был против ехать» на «спецоперацию».

Иркутский областной суд потребовал от ГУФСИН по Приангарью и Ростовской области предоставить сведения о местонахождении Спиридонова. Кроме того, требовалось участие Спиридонова в заседании по видео-конференцсвязи. Но в ростовском управлении ФСИН заявили, что «предоставить информацию в отношении Спиридонова Владимира Вячеславовича не предоставляется возможными, так как данная информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну» (копия ответа имеется в распоряжении Тайги.инфо).



С чем связана «гостайна», не уточняется. По словам представителя Спиридонова Петра Курьянова, единственное возможное объяснение — участие Спиридонова в боевых действиях.

Владимир Спиридонов проходит потерпевшим по делу о пытках, возбужденному после того, как в конце марта 2022 года мужчину жестоко избили другие осужденные «по указанию неустановленных сотрудников колонии». Но в январе 2023-го следователь приостановил производство, поручив уголовному розыску провести «розыск лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого», вероятно, из-за того, что один из потенциальных подозреваемых уехал на «спецоперацию». Затем пропал и Спиридонов.

В деле есть трое заключенных, которые формально пока не привлечены в качестве обвиняемых, но потерпевший указывал на них, как на тех, кто избил его. И один из них — Руслан Абаев — был завербован в ЧВК «Вагнер» и уехал на Донбасс.

