Красноярский омбудсмен признал превышение потерь в «спецоперации» по сравнению с войной в Афганистане

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«Спецоперация» Кремля в Украине по числу потерь превосходит количество жертв войны в Афганистане, допустил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. Из региона отправили в Украину уже больше людей, чем за всю афганскую войну.

«СВО значительно превосходит афганскую войну по степени интенсивности и, по-видимому, по числу потерь, — говорится в опубликованном отчете омбудсмена. — Только за первый год СВО число вовлеченных в боевые действия жителей края вдвое превысило весь 10-летний период афганской войны».

Всего же, по словам Денисова, в войне в Афганистане приняли участие 4,5 тыс. красноярцев. Тогда был убит 181 житель.

«Многие из них получили ранения, увечья, контузии, большинство страдали посттравматическим синдромом. Все это, в сочетании с проблемами родственников (родителей, жен, детей) участников афганской войны, отставания федерального и краевого законодательства, засекречивания и замалчивания всего, связанного с афганской войной, породило комплекс социальных проблем, получивший позднее название „афганский синдром“. <…> Повторение ошибок времен афганской войны в социальной работе с участниками боевых действий и членами их семей может стать серьезной проблемой», — напомнил уполномоченный.



Он также предложил разработать ежиный реестр жителей края, которые участвуют в «спецоперации» и находятся в зоне боевых действий «в связи с выполнением служебных обязанностей и производственных заданий»: «По-видимому, этот документ должен быть закрытым. Необходимо определить круг лиц, которые будут иметь доступ к этому

реестру на краевом уровне и в муниципальных образованиях».