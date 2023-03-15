Путин — бурятским рабочим: «Мы многонациональная страна — все-таки это русский мир»

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Президент РФ Владимир Путин попытался объяснить сотрудникам бурятского завода смысл проведения «спецоперации» в Украине. Он назвал страну «русским миром».

Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Он встретился с несколькими людьми, представившимися сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы.

«Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Понимаете, мы многонациональная страна — всё-таки это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда [из зоны боевых действий], я с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем, они такие же, как и мы, они — это часть нас, часть нашего народа. Как же их можно бросить?» — цитирует Путина Кремль.

Бурятия, по официальным данным, остается одним из лидеров по числу жителей, погибших в «спецоперации».

Последний раз Минобороны РФ объявляло официальный потери в Украине лишь в сентябре 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. И это было уже больше, чем официальное количество убитых силовиков во время Первой чеченской войны. С тех пор интенсивность боевых действий в Украине только усилилась.

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