Кому помешала борьба со лженаукой: от Грызлова до радиоактивных отходов

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Президиум Российской академии наук передал функции комиссии по борьбе со лженаукой экспертному совету. Это понизит ее статус и сделает более зависимой от руководства РАН. Научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов объясняет, кому это может быть выгодно.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований появилась в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Позже ее разделили на две — одна занималась лженаукой, вторая отвечала за борьбу с фальсификацией исследований (грубо говоря, научным плагиатом). Кстати, комиссию по противодействию фальсификации научных исследований теперь тоже подчинили экспертному совету при президиуме РАН.



Логика всех чиновников одинакова, независимо от того, работают ли они в новосибирской мэрии, федеральном правительстве или научной организации: аппаратный вес определяет статус. Чем ближе вы «к телу», тем больше к вам будут прислушиваться. Раньше комиссию по борьбе со лженаукой отделяло одно рукопожатие от президента РАН, теперь между ними появилась дополнительная прокладка. Одновременно комиссия, возможно, потеряет самостоятельность, ведь экспертный совет будет решать, какие постановления стоит предавать огласке.

Чем запомнилась работа комиссии почти за четверть века? Довольно многим. Еще в 2009 году члены комиссии активно критиковали «нанофильтры очистки воды» предпринимателя Виктора Петрика, связанного с бывшим спикером Госдумы Борисом Грызловым («Единая Россия»). Тогда единороссы собирались потратить на неработающие (и даже вредные) фильтры до 15 трлн рублей по федеральной целевой программе. Времена еще были вегетарианские и общественный резонанс, созданный при участии комиссии по борьбе со лженаукой, не только помог списать в утиль фальшивые фильтры, но и уничтожил, по сути, карьеру Грызлова.

В 2011 году Грызлов перестал возглавлять Госдуму и, в общем, пропал на десять лет, осев на некоторое время в Совбезе РФ и представляя Кремль в «контактной группе по Украине». В начале 2022 года бывший спикер стал российским послом в Беларуси. Кроме того, Грызлов сейчас возглавляет высший совет «Единой России».

В 2016 году комиссия выпустила меморандум, посвященный дерматоглифическому тестированию — практике определения характера человека и его предрасположенности к заболеваниям по отпечаткам пальцев. Эта «технология», разумеется, полностью антинаучна, что не мешало ее проповедникам зарабатывать на доверчивых россиянах.

Наконец, в 2017 году комиссия выступила с самым, пожалуй, громким своим решением: академики официально признали гомеопатию лженаукой. Комиссия постановила, что «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований» и посоветовала Минздраву РФ изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Гомеопаты и раньше были противниками комиссии по борьбе со лженаукой, а теперь стали кровными врагами и главными лоббистами ее ликвидации.

Но публичным лицом, объясняющим и оправдывающим реорганизацию комиссию по борьбе со лженаукой, стал не гомеопат, а целый глава экспертного совета РАН Степан Калмыков. Он успокаивает публику, обещая сохранить функций комиссии в составе подчиненного ему совета.

Чем же будет заниматься обновленная комиссия? Ответил сам Степан Калмыков: «У меня есть личное пожелание. Нам несколько раз в месяц приходят различные корреспонденции, на которые мы обязаны отвечать: я изобрел новый химический элемент, таблицу Менделеева, вечный двигатель и т. д. Иногда пишут не в РАН, а в администрацию президента. Поэтому […] поставить на место этих не совсем вменяемых людей было бы спасительной функцией».

То есть, академики теперь будут охранять администрацию президента от городских сумасшедших.

Кто такой Степан Калмыков?



Радиохимик, научный руководитель химического факультета МГУ, где несколько лет до этого был деканом. Ему 48 лет — по академическим меркам, молодой ученый. Калмыков быстро набирает аппаратный вес: в 2022 году его избрали академиком, вскоре он стал вице-президентом РАН и возглавил ее экспертный совет.



Вся эта голокружительная, по меркам иерархии РАН, карьера совпала с тем, что в сентябре 2022 года на скандальных выборах главы Академии победил Геннадий Красников, считающийся кандидатом от Кремля и друга президента РФ Владимира Путина Михаила Ковальчука.

Я не знакомился с научным вкладом Калмыкова, но его активность в медиа в последние месяцы поражает. Вот еще одна цитата: «Уникальные научные мегасайнс-установки — это загоризонтные вещи, при помощи которых мы можем перегнать зарубежных ученых на значительное количество лет, не догоняя их». Догонять не будем, а сразу перегоним!

Более того, Калмыков одновременно возглавляет Научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам и состоит в совете по радиохимии при президиуме РАН и «Росатоме». Кажется, что в этом есть некоторый конфликт интересов, но на такие мелочи академики давно не обращают внимания.

Кстати, в 2012 году тот самый Борис Грызлов стал главой наблюдательного совета «Росатома». В 2016-м его сменил Сергей Кириенко, но Грызлов остался членом совета. Затем Кириенко стал замглавы администрации президента РФ, и теперь отвечает за внутреннюю политику Кремля.

Хорошие новости для сибиряков: всё в том же 2022 году Степан Калмыков стал сопредседателем общественно-экспертного совета «Русала» по «устойчивому развитию». Будет, получается, устойчиво развивать сибирские города, в которых работают промышленные предприятия «Русала».

У вице-президента РАН интересные представления об экологическом просвещении. «У людей начинаются панические состояния: у них появляется ощущение, что их все время травят, что они вечно находятся под угрозой и так далее. Где-то это может быть и так, но не везде. Надо людям показывать объективную картину мира», — говорил он.

Наконец, в 2019 году экологические активисты потребовали остановить строительство трассы в Москве, которая должна была пройти рядом с могильником радиоактивных отходов. Степан Калмыков, руководивший тогда химфаком МГУ, сразу же объяснил людям, что бояться нечего: «риски для здоровья и смерти ничтожны. Особенно если сравнивать их с рисками от курения».

Теперь Степан Калмыков подчинил себе одно из последних независимых объединений внутри РАН.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо, автор телеграм-канала про образование «Лайфлонг муки»