S7 запускает рейсы из Новосибирска в Пекин

© pixabay.com
S7 запускает рейсы из Новосибирска в Пекин
15 Мар 2023, 13:23

S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин (Международный аэропорт Пекина Дасин – PKX). Первый рейс отправится 29 мая.

Рейсы между Новосибирском и Пекином будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба перевозчика. Время в пути составит 4,5−5 часов.

Стоимость билетов на 29 мая, по данным сайта авиакомпании, начинается с 20 150 рублей.

Ранее стало известно, что S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые стартуют с 27 мая.


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