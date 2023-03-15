S7 запускает рейсы из Новосибирска в Пекин
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S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пекин (Международный аэропорт Пекина Дасин – PKX). Первый рейс отправится 29 мая.
Рейсы между Новосибирском и Пекином будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба перевозчика. Время в пути составит 4,5−5 часов.
Стоимость билетов на 29 мая, по данным сайта авиакомпании, начинается с 20 150 рублей.
Ранее стало известно, что S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Урумчи и из Иркутска в Пекин, которые стартуют с 27 мая.
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