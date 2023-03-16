Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 376

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:45 Первый вице-спикер новосибирского заскобрания Андрей Панфёров («ЕР»), отправившийся в конце января 2023 года на «спецоперацию», уже заговорил о возвращении с нее. Панфёров возглавляет добровольческий батальон «Вега».

«Думаю, что после ряда организационных мероприятий можно будет сказать, что задачу выполнил и готов к передаче командования. И это будет задача следующего этапа», — цитирует единоросса «Сибкрай».

«Наша задача по вводу отряда — выполнена. Полным составом экипированы, одеты, обуты, со всей техникой прибыли, вошли и достойно воюем. Как дальше будет все обстоять, не знаю. Может, встанет вопрос о передаче, — также сказал Панфёров «МК».

14:00 Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали 16 марта, сообщила его супруга Юлия Крутеева в соцсетях: «Кто-то еще в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо там перепост от Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд».

При этом Ройзман не зарегистрирован во «ВКонтакте».

«Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20. И вот собирает вещи, смотрит, какие книжки взять, часы снял… Говорит, что всё будет хорошо», — рассказала Крутеева.

Протокол за «демонстрацию экстремистской символики» грозит арестом на 15 суток.

В отношении Ройзмана еще летом 2022 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 (повторная «дискредитация» ВС РФ), в качестве меры пресечения ему было запрещено посещать публичные места и мероприятия, отправлять и получать почту и использовать средства связи.

13:00 Газировка под брендом Coca-Cola остается одним из лидеров продаж среди напитков со вкусом колы в РФ, несмотря на приостановку производства в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф».

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах газировку «Добрый Cola» (ее производят российские заводы Multon Partners, которые прежде принадлежали Coca-Cola HBC Россия). А вот на втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola импортного производства, но его доля в продажах по сравнению упала более чем в три раза — до 14,1%.

В городах Сибири, в частности, продается Coca-Cola, произведенная в Казахстане и Кыргызстане. В восточных регионах замечали китайскую колу.

Замыкают тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка».

11:48 Поставки зерна из Новосибирской области в другие регионы РФ и на экспорт сократились почти в два раза. Аграрии снижают посевные площади из-за «фатальной ситуации» на рынке, заявили депутаты заксобрания.

Все подробности читайте здесь.

11:00 Очередной федеральный закон угрожает аграриям. Могут закрыться сотни хозяйств в Сибири.

В России вступил в силу закон «О побочных продуктах животноводства», по которому хранение «побочных продуктов» (навоза, стоков, подстилки и т. д. ) допускается только на специализированных площадках. В противном случае предусмотрены штрафы для компании до 350 тыс. и приостановка работы на три месяца.

Даже по мнению начальника Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александра Баёва, выполнение требований нового закона представляет серьезную проблему для аграриев. «Скорее всего, [крупные корпорации] „Ирмень“, „Русское поле“, „Сибирская нива“ — справятся, а остальные — нет, — заявил он на заседании аграрного комитета новосибирского заксобрания. — Сегодня действует мораторий на проверки, на 2023 год он продлён. Но дальше прокуратура будет смотреть, как выполняются требования этого закона. Конкретный сельхозпроизводитель говорит: „Мне, чтобы сделать площадку необходимо вырезать всех коров“. Полагаю, что для того, чтобы закон заработал, нужны меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителяй».



Депутат заксобрания, гендиректор «Новосибирской продовольственной компании» Александр Тепляков заявил, что «ни в одной стране мира нет такого жесткого закона»: «Мы более зелёные, чем „зелёные“ в Германии. Закон инициирован в интересах крупнейших холдингов. Что будет в итоге? Сотни хозяйств в Новосибирской области под угрозой закрытия!»

По словам Теплякова, Омская область уже прогнозируется резкое сокращение поголовья коров на 35 тыс. штук: «Сокращение поголовья — сокращение рабочих мест — сокращение сельского населения. Нужно подготовить серьёзное обоснование к введению моратория на требования этого федерального закона. Кемерово, Барнаул, Красноярск и Омск нас поддержат».

Глава аграрного комитета, единоросс Денис Субботин поддержал предложение на мораторий. Комитет планирует вынести заявление на сессию заксобрания, чтобы потом обратиться к Госдуме и федеральному правительству: «Вся Сибирь готова нас в этом поддержать».



Главное на утро 16 марта

• Военкоматы 35 регионов России начали рассылать повестки местным жителям, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Среди регионов названы Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская, Омская и Тюменская области, Алтайский и Красноярский края.

Ранее власти некоторых регионов уверяли, что повестки рассылают для «актуализации данных воинского учета» или приглашения на военные сборы. В Кремле это назвали «обычной практикой».

• Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат Кадырову на должность куратора системы здравоохранения республики.

«Реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень, теперь знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли, — уверяет председатель правительства Чечни и зять Кадырова Адам Алханов. — <…> Уверен, под кураторством Хутмат Рамзановны здравоохранение Чеченской Республики ждут огромные успехи и новые широкие возможности!»

Ранее Кадыров сделал своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова министром имущественных и земельных отношений Чечни. Дочь Кадырова Айшат с 2021 года руководит министерством культуры республики.

• Бывший первый зампредседателя правительства самопровозглашенной и присоединенной Кремлём ЛНР Владислав Кузнецов назначен врио главы Чукотского автономного округа. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Прежде Чукотку возглавлял Роман Копин, он ушел с поста якобы по собственному желанию.

Кузнецов — выходец из корпорации «Сибур». Был депутатом парламента Башкортостана. У него крайне небольшой опыт в исполнительной власти — в 2019 году его сделали вице-губернатором Курганской области, а в июне 2022-го — пристроили в ЛНР.

• Участникам марксистского кружка в Уфе предъявили обвинение в терроризме в окончательной редакции.

По версии следствия, экс-кандидат в депутаты Госдумы от «Коммунистов России» Павел Матисов якобы создал террористическое сообщество, в котором также участвовали депутат парламента Башкортостана и председатель местного «Левого фрона» Дмитрий Чувилин, врач-отоларинголог Алексей Дмитриев, пенсионер Юрий Ефимов и активист Ринат Буркеев. Матисова обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), остальных — по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).

Их также обвиняют в покушении на насильственный захват власти (ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК), хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов (ч. 1 ст. 30 пукнут «а» ч. 4 ст. 226 УК), а также в публичном оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за фразы о необходимости свержения капитализма.

Подозреваемые отрицают вину.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.