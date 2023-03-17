Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 377

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:07 Мэрия Новосибирска решила тиражировать сообщения Минобороны РФ . В частности, администрация от имени ведомства обещает по 500 тыс. рублей за «уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger», по 300 тыс. за «уничтожение пусковой установки HIMERS, «Точка-У» (написание сохранено), 200 тыс. — за вертолет, 100 тыс. — за танк (без уточнения марки).

Кроме того, городские чиновники опубликовали не менее четырех рекламных сообщений службы по контракту. Все датированы 17 марта.

11:20 Новосибирский общественник Валерий Котельников получил повестку в военкомат во время съемки публичных слушаний по застройке зеленой зоны рабочего поселка Краснообск. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я планировал сделать репортаж о публичных слушания. О ситуации которая ставит под угрозу появление единственной зеленой зоны в 3-м микрорайоне поселка Краснообск. <…> Я активно выступал. Приводил свои доводы, но на аргументы и отсылы к ущербной ситуации с генеральным планом и проектом планировки Краснообска, которые и привели в том числе и к обсуждаемой проблеме не воспринимались представителями администрации, — рассказал Котельников. — <…> Не успел я выйти из зала, где проходили публичные слушания, так на меня набросилась дамочка из местного военно-учетного стола, которая не так давно работала в детской регистратуре. И мне была выписана повестка. Пока еще не на призыв. На сверку данных. Только в сентябре прошлого года меня уже вызывали на сверку данных».





Общественника, который регулярно рассказывает о проблемах Краснообска, преследовали и в октябре 2022 года. У него были проблемы со здоровьем из-за болей в ногах, он лечился в местной райбольнице, но его матери начали звонить из военно-учестного стола, хотя номер самого мужчины хорошо известен чиновникам администрации Краснообска. Его мать довели до гипертонического криза.

«Конечно же — эффект был достигнут. Мама чего только не по напридумывала, весь день на нервах и на успокоительных. Вечером уже позвонили мне. Значит мой номер был все же известен, — рассказывал Котельников осенью. — Несмотря на то, что я две недели мучаюсь с ногами — я пришел к ним [в военно-учетный стол] утром. Сказали, что просто сверка, что всех офицеров сейчас вызывают, хотя никого из мужиков я там и не встретил. <…> Позвонили… Я не побежал в Казахстан и не мазался? Зачем мать надо было беспокоить?»

Затем Котельников сделал репортаж о продаже территории лицея №13 в Краснообске и о сносе его бассейна. После этого к нему домой «примчалась толпа людей, некоторые были с автоматами», но к тому времени активист не был дома — уехал на обследование.



10:30 Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Видео опубликовала Baza. По сведениям издания, компания молодых людей выходила на балкон двадцатого этажа каждые 15−20 минут и стреляла в воздух. Очевидцы слышали, как один из стрелков спрашивал другого: «Брат, патроны ещё есть?»

Главное на утро 17 марта

• Судья Владимир Ушаков признал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* виновным по в «демонстрации экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП) и арестовал его на 14 суток. Протокол на Ройзмана составил лейтенант полиции Максим Фомичев из-за того, что в паблике «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» репостнули видео команды политика Алексея Навального с символикой Фонда борьбы с коррупцией* (признан экстремистской и запрещен в России).



Но Ройзман заявил, что никогда в жизни не пользовался соцсетью «ВКонтакте». Судья отклонил ходатайство защиты об истребовании доказательств у «ВКонтакте» и о вызове настоящих администраторов страницы. Сам политик никакого отношения к ней не имеет.

Таким образом, арест Ройзмана за якобы размещение материалов в интернете грозит ему тем, что он может оказаться в СИЗО по своему уголовному делу по ч. 1 ст. 280.3 (повторная «дискредитация» ВС РФ) — в качестве меры пресечения ему было запрещено посещать публичные места и мероприятия, отправлять и получать почту и использовать средства связи, в том числе интернет.

• Депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тыс. рублей. Суд Новокуйбышевска посчитал его виновным в «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

«Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — подписал видео депутат.

• Причиной взрыва в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону стало «возгорание горюче-смазочных материалов», заявили в самом ведомстве.

По словам местного губернатора Василия Голубева, пожар распространился на площади 800 кв. метров, в результате обрушились две стены. Пострадал один человек. SHOT писал, что на складе могли находиться боеприпасы.

• Китайские компании отправляли в Россию партии оружия, в частности, штурмовые винтовки, детали беспилотников и бронежилеты, которые могли быть использованы в военных целях, пишет Politico, ссылаясь на таможенные данные агрегатора ImportGenius.

Поставки происходили в июне-декабря 2022 года. Среди поставщиков была как минимум одна компания, связанная с китайским правительством — China North Industries Group Corporation Limited. Это один из крупнейших оборонных подрядчиков КНР. В июне она отправила 1 тыс. винтовок CQ-A российской компании «Техкрим», сотрудничающей с Минобороны Р Ф . Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. отправляла через ОАЭ детали для дронов, а в конце 2022 года в через Турцию в РФ ввезли более 800 тонн китайских бронежилетов на сумму около 10 млн долларов.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.