Ефрейтор получил 7 лет за убийство в новосибирском лагере для мобилизованных

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Ефрейтор получил 7 лет за убийство в новосибирском лагере для мобилизованных
17 Мар 2023, 06:48

Ефрейтор из Тувы признан виновным в убийстве военнослужащего, напавшего на него в лагере для мобилизованных. Он получил 7 лет колонии.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Чингиса Даваалая. Его обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), говорится в карточке дела.

«Находясь в расположении лагеря „Гренада“ в состоянии алкогольного опьянения, Даваалай на почве личных неприязненных отношений из-за того, что военнослужащий применил к нему физическое насилие, нанес ему два удара ножом по спине. После чего, дважды ударил ножом в правое надплечье, от чего в результате обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

В лагере «Гренада» под Бердском жили мобилизованные из Тувы. Причем призванных из остальных регионов располагались на территории Новосибирского высшего военного командного училища и на полигоне в Шилово.

Правительство Тувы сообщало о гибели одного из мобилизованных из республики. «Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — утверждали власти.

Суд приговорил Даваалая к 7 годам колонии и взыскал в пользу жены и детей убитого 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

По официальным данным, в Новосибирской области погибло не менее троих мобилизованных, так и не доехавших до зоны «спецоперации».


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