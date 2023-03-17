Связанных с думским единоросом Савельевым депутатов допросили в новосибирском суде

© vk.com/salnikova_t. Наталия Красовская

Депутатов горсовета Новосибирска и регионального парламента, которых связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым, привели в суд. Они давали показания по уголовному делу вице-мэра Артёма Скатова (КПРФ).

Вице-спикера новосибирского заксобрания Наталию Красовскую (ЛДПР) допросили в суде по уголовному делу заместителя мэра Новосибирска Артёма Скатова (КПРФ). Ее сделали свидетельницей со стороны обвинения. Вместе с ней в суде выступили депутаты горсовета Ирина Константинова, Павел Чернышев (оба — «ЕР») и Алексей Михайлов (формально «независимый»), сообщили в обкоме партии.

О чем именно говорили депутаты, в пресс-службе обкома Тайге.инфо, затруднились уточнить на момент публикации. Но в партии напомнили, что Михайлов еще недавно состоял во фракции КПРФ в горсовете, и его исключили из объединения за лоббирование интересов группы компаний «Расцветай» при обсуждении строительства высотных зданий в Первомайском районе. Именно с ГК «Расцветай» связывают и депутата Госдумы Дмитрия Савельева, который проходит потерпевшим по делу вице-мэра Скатова, и допрошенных в суде Красовскую, Констаннтинову и Чернышева.

Красовская была помощником Савельева, еще когда он избирался в Госдуму от ЛДПР. Константинова и Чернышев стали его помощниками в начале 2022 года.

«Этот судебный процесс — чистой воды политическое преследование нашего товарища по партии Артема Скатова, — подчеркнул вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ). — Особую мерзость ситуации придает участие в процессе нашего бывшего члена фракции и партии Алексея Михайлова, оказавшегося в противоположном лагере. Да и других моих коллег по горсовету Ирину Константинову и Павла Чернышова участие в этом политическом преследовании, мягко говоря, не красит. Я понимаю, что Дмитрий Савельев их непосредственный начальник, но это не причина переступать рамки приличий. Все-таки они много лет работали совместно и всегда находились в хороших личных отношениях с Артемом Скатовым».

Напомним, вице-мэра Скатова (КПРФ) обвиняют по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Дело было возбуждено по заявлению новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который также некоторое время сотрудничал с проектом «Архитектура власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина (в это канале публикуются провластные посты, в том числе, связанные с командой Савельева).

Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.

В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева. Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.