Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 378

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

14:34 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает РИА Новости.

14:40 Жители Севастополя 18 марта обеспокоились громкими звуками, похожими на взрывы или перестрелку.

«Взрывы раздаются приблизительно через равные промежутки времени. Что происходит в Севастополе?» - так выглядит одно из сообщений в паблике «Чп/Севастополь».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки учебными стрельбами.

«Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов, - написал он в тг-канале. - В городе все спокойно».

12:50 Участника антивоенного пикета задержали в Томске.

В Томске мужчина не простоял в пикете и минуту – его задержала полиция. Юрий вышел с антивоенным плакатом на Ново-Соборную площадь. Мужчину задержали и отвезли в ОВД для составления протокола по статье о дискредитации армии, передает тг-канал «Говорит НеМосква».

Главное на утро 18 марта

• Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марию Львову-Белову. По версии суда, они «предположительно несут ответственность» за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и занятых территорий в Россию.

Действия Путина нанесли ущерб украинским детям, решил суд. Представительница российского МИД Мария Захарова сказала, что Россия «не сотрудничает» с Международным судом.

Путин стал шестым главой государства, обвиненным в рамках международного уголовного расследования, после президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, президента Кении Ухуру Кениата, президента Судана Омара аль-Башира, президента Либерии Чарльза Тейлора и президента Сербии Слободана Милошевича.

У стран-участников Статута Международного уголовного суда (Римский статут) есть обязанность задержать любое лицо, в отношении которого есть ордер на арест. Юрисдикцию этого суда признают 123 страны, в том числе вся Южная Америка, Таджикистан, Афганистан, Южная Африка, ЦАР и Нигерия. Среди стран, которые не ратифицировали Римский статут или отозвали свою подпись — Россия, США, Китай, Индия, Израиль и Турция.

Украина Римский статут тоже не ратифицировала, но Киев отдельно признал юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида, совершенных в стране с декабря 2013 года.

• Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» общественную организацию Solidarus («Солидарность с гражданским движением в России»), зарегистрированную в Германии, и общественное движение «Форум свободных народов ПостРоссии», основанное бывшим новосибирским депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым*.

Solidarus занимается «поддержкой гражданского общества и мониторингом ситуации с правами человека в России и странах бывшего СССР», а также помогает российским активистам получить визы в Германию. Организация, по версии Генпрокуратуры, «вмешивается во внутренние дела» РФ и «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства».

• Путин уволил губернатора Смоленской области Алексея Островского (ЛДПР). Врио главы региона назначен начальник департамента регионального развития правительства РФ Василий Анохин.

Анохин был вице-губернатором региона, затем стал заместителя руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, а в 2021 году возглавил правительственный департамент.

• В московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция с кувалдами, которая угрожала посетителям шокерами и заставляла их подпевать включенным композициям Шамана, группы «Любэ», а также «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».

Медиазона* со ссылкой на сотрудника Underdog пишет, что полицейские требовали от людей с татуировками раздеться. По словам адвоката Константина Ерохина, из бара забрали фискальные накопители и два терминала. Сотрудники Underdog также рассказали ему об избиениях и применении шокеров во время рейда.

По данным правозащитников, всего было задержано около 40 человек. Госагентство ТАСС утверждает, что силовики пришли из-за подозрений, что заведения якобы могут быть причастны к финансированию вооруженных сил Украины. В La Virgen заявили, что аккаунт заведения в соцсети взломали и помогать украинской армии команда не планировала.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.