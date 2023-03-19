Бастрыкин заинтересовался падением в новосибирскую канализацию

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Следственный комитет начал проверку после падения мальчика в открытый канализационный люк в Новосибирске. О ее ходе поручил доложить глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В Кировском районе Новосибирска в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упал несовершеннолетний мальчик, который шел по сугробам вдоль тротуара со своим другом, — рассказали в СК РФ. — Ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома».



Следственный комитет начал проверку действий должностных лиц, «ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры», по ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. начальника регионального управления ведомства Виталию Зарипову доложить о ходе проверки.

Как писала Тайга.инфо, мать ребенка утверждала, что обратилась в районную администрацию: «А самое интересное, что мне ответили в администрации Кировского района: они не могут проверять все люки и выезжают только по заявке».

Прокуратура также занялась происшествием.