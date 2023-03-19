Красноярский город потерял уже 13 мобилизованных в «спецоперации». Кем они были

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Омбудсмен Красноярского края заявил, что из региона отправлены на «спецоперацию» в Украину не менее 10 тыс. человек, а общие потери уже превысили число погибших за всю Афганскую войну. Одним из городов, который массово хоронит мобилизованных оказался Минусинск, и его власти рассказывают об этом подробнее других.

«СВО значительно превосходит афганскую войну по степени интенсивности и, по-видимому, по числу потерь, — говорится в опубликованном отчете красноярского омбудсмена Марка Денисова. — Только за первый год СВО число вовлеченных в боевые действия жителей края вдвое превысило весь 10-летний период афганской войны».

Всего же, по словам Денисова, в войне в Афганистане приняли участие 4,5 тыс. красноярцев (тогда, по официальным данным, был убит 181 житель края). В Украину же отправлено около 10 тыс. жителей края, заявил омбудсмен на сессии заксобрания.

«Потери санитарные и безвозвратные уже превышают весь афганский период. Это только начало», — заявил Денисов.

Уполномоченный не назвал точное число убитых. По подсчетам Медиазоны* и BBC на основе официальных некрологов властей, сообщений местных СМИ и родственников, речь может идти о более 300 погибших жителях региона.



Среди скупых некрологов властей районов и поселений края выделяются официальные сообщения администрации Минусинска. Жители именно этого города стали одними из первых российских мобилизованных, чьи смерти в зоне «спецоперации» официально подтвердили власти.

Минусинск — город на юге края, граничит с Хакасией. Здесь проживает около 70 тыс. человек, а главное событие года — фестиваль «Минусинский помидор». Город славится своими томатами на всю Россию.

Объявленная президентом РФ «частичная» мобилизация в Минусинске начиналась так.

Фото minusinsk.info

«Ваши семьи, ваши родные и близкие не останутся без поддержки, — говорил мэр Минусинска Андрей Первухин на проводах очередной партии в начале октября, — Всё, что в наших силах, мы сделаем. Без помощи не останется никто. Самое главное — возвращайтесь живыми и здоровыми. Минусинск ждет вас».



И уже в середине октября 2022 года стало известно о гибели сразу четверых мобилизованных горожан. По сообщению местного издания «Взгляд Инфо», мужчин отправили в зону боевых действий уже через неделю после того, как 26 сентября их отправили на учебу в Омск.

Самому младшему, Александру Помигалову, было 23 года. Он вернулся со срочной службы только в 2020 году. 27-летний Игорь Пучков был женат, у него остались двое маленьких сыновей. У 35-летнего Александра Парилова остались жена и двое детей. Он не дожил несколько дней до очередного дня рождения. Пенсионер ФСИН Иван Пухов не дожил четыре дня до 41-летия. Всех наградили Орденом Мужества посмертно.

При этом в официальном релизе от местных властей всех мобилизованных назвали «десантниками», не указав, что они были мобилизованы. С дня их похорон мэрия Минусинска сообщила о гибели еще не менее девяти мобилизованных.

Вскоре после гибели первых четверых минусинцев стало известно о смерти 30-летнего Николая Итыгина. Он окончил Норильский кадетский корпус в Железногорске, служил по контракту, но заочно учился в сельскохозяйственном колледже, и в 2017-м ушел из армии. Но 26 сентября его мобилизовали, а 4 ноября он погиб.

Еще один погибший в «спецоперации» минусинец — 38-летний Олег Каргаполов — до мобилизации жил в поселке Зеленый бор, работал вахтовым методом и состоял в местной добровольной пожарной дружине (такие формирования, например, помогают Красноярскому краю бороться с регулярными палами травы). Другой призванный — Сергей Пятибратов — немного не дожил до 40-летия.

36-летний Валерий Вожаков работал операторов в ООО «КДВ-Минусинск». Это подразделение томской корпорации «КДВ», подконтрольной Денису Штенгелову. «КДВ Групп», напомним, была связана со зданием торгового центра «Зимняя вишня», при пожаре в котором в 2018 году погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

22-летний Дмитрий Пережогин прошел срочную службу только в 2021 году. В сентябре 2022-го его мобилизовали, он служил водителем в разведовательном отделении и погиб 13 февраля 2023-го. Юрию Прокопьеву, погибшему 14 февраля 2023 года, тоже было 22 — после девяти классов школы и Минусинского сельскохозяйственного колледжа он отслужил срочную и устроился на работу водителем в ООО «Тёплый дом», а потом его мобилизовали.

25-летний Александр Старовойтов тоже учился в местном сельхозколледже, получил профессию «повар-кулинар». Но 26 сентября 2022 года его мобилизовали наводчиком орудия в десантные войска, он погиб в феврале 2023-го под Кременной.

Бывший кинолог ФСИН Андрей Фёдоров на пенсии устроился охранником в детский сад. Он, как и многие минусинцы, был мобилизован 26 сентября. Погиб в феврале 2023-го.

Последнее, на момент публикации, сообщении мэрии Минусинска датировано 18 марта. Власти рассказали о смерти 24-летнего Виктора Коновалова, очередного выпускника сельскохозяйственного колледжа. Он был теплотехником, а после мобилизации его отправили в воинскую часть Новороссийска — погиб 6 марта.



Всего же на сайте мэрии Минусинска есть сообщения о не менее 23 погибших в боевых действиях в Украине. Среди них и контрактники, и бойцы ЧВК «Вагнер», но мобилизованных уже больше остальных.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».