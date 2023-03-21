Минпромторг обжаловал продажу оборонного завода, застройку которого поддержало новосибирское правительство

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Федеральные власти потребовали расторгнуть договор продажи обанкротившегося новосибирского оборонного завода «Сибсельмаш» из-за того, что покупатель не сохранил целевое назначение. При этом инициативу по его застройке ранее согласовал губернатор Андрей Травников.

Минпромторг РФ подал иск к московскому ООО «Меркас», которое в 2020 году выкупило имущественный комплекс «Сибсельмаша» за 504 млн рублей. Заявление рассмотрит арбитраж столицы.

Одним из условий продажи предприятия, входившего в федеральный список стратегических, было сохранение возможности при необходимости выпускать боеприпасы. Но имущество «Сибсельмаша» начали распродавать. Только летом 2022 года Минпромторг РФ заключил с «Меркасом» соглашение об исполнении условий уже прошедших торгов, сохранении целевого назначения имущества и выполнении договоров, связанных с возможными работами по гособоронзаказу, писала Тайга.инфо.



Теперь же Минпромторг потребовал расторгнуть договор купли-продажи «Сибсельмаша» из-за нарушения обязательств со стороны «Меркаса», сказали «Ъ-Сибирь» в министерстве.

«Сибсельмаш» перед продажей с молотка входил в госкорпорацию «Ростех».

При этом площади и территория «Сибсельмаша» уже готовятся под коммерческую и жилую застройку. По поручению губернатора Андрея Травникова («Единая Россия») была создана рабочая группа «по подготовке предложений к организации проведения реконструкции, перепрофилированию и по строительству производственных и многофункциональных объектов на территории завода», говорил замминистра промышленности региона Максим Останин.

На огромном участке промзоны в Ленинском районе Новосибирска планируются административные и жилые здания, логистический комплекс и технопарк. Также две зоны запланированы под «промышленный комплекс» и «развитие промышленной площадки, которая в настоящее время представляет собой зону непрофильных активов». По сведениям Тайги.инфо, «проект комплексного развития научно-производственного парка „Сибсельмаш“» предполагает не только жилье и технопарк, но также рынок и образовательные учреждения.

Редакция подробно писала о том, как именно продавали «Сибсельмаш» и другие оборонные заводы на фоне «спецоперации» Кремля в Украине.

Сейчас «Меркас» формально принадлежит Ген-Пи Кану и новосибирцу Евгению Гайту. На момент покупки «Сибсельмаша» фирмой владели Светлана Спыну, Алексей Пантюхин и Андрей Соседко. Только последний имеет отношение к реальному сектору в Новосибирской области и владеет крупной компанией по торговле черным и цветным металлом («Феррум»), впрочем, он уже вышел из «Меркаса».

Чьи именно интересы стоят за «Меркасом», собеседники Тайги. инфо сказать затрудняются. Но в августе 2022 года эта фирма стала совладельцем небольшого ООО «Промышленная сетевая компания» («ПСК»), зарегистрированного в Бердске с 2008 года. В тот же день другим совладельцем «ПСК» становится ООО «Актив», который незадолго до этого выкупил 542-й завод инженерного вооружения в Нахабино и перепродал его структурам, связанным с Романом Игнатовым, братом депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова («ЕР»). Эта фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит новосибирцу Андрею Юрьевичу Бунтову и зарегистрирована в квартире в доме на улице Гоголя в центре Новосибирска.

Партнером Андрея Бунтова по другим фирмам был Юрий Бунтов. А он — полный тезка бывшего представителя подразделения Минобороны РФ холдинга «Спецремонт» и управлял другим оборонным заводом Новосибирска АО «15 Центральный авторемонтный завод».



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