Похороны покончившего с собой начальника полиции Иркутска пройдут в парке «Патриот»

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Прощание с начальником полиции Иркутска, найденным мертвым на рабочем месте, пройдет в парке «Патриот». Мужчина мог покончить с собой.

В МВД подтвердили гибель 50-летнего полковника, начальника полиции иркутского муниципального Германа Братчикова. Напомним, его нашли мертвым в рабочем кабинете. Причину смерти в МВД официально так и не назвали.

По сведениям Baza, Братчиков мог покончить с собой после совещания с замначальника полиции ГУ МВД по Иркутской области Алексеем Переваловым.

«Церемония прощания состоится 23 марта 2023 года в 13:00 по улице Ширямова 38/4 („Патриот“)», — говорится в заявлении ГУ МВД по Иркутской области.

По указанному адресу находится военно-патриотический парк «Патриот». На его сайте указано, что в нем есть «интересные локации для каждого: музей военной истории, действующее бомбоубежище, ДОТ, тир с огнестрельным оружием, новинка — фаертаг, орбибол и другие».

Герман Братчиков родился 15 августа 1972 года в Дербенте. Устроился в иркутскую полицию в 1996 году. В 2011-м возглавил отдел полиции №5 УМВД России по Иркутску, затем переведен в городское управление ведомства. Он был замначальника управления, а в июле 2022 года назначен на должность начальника местной полиции.

