Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска пройдут 11 апреля

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Горсовет Новосибирска назначил публичные слушания по отмене выборов мэра. Оппозиция была против. Депутаты объявили об организации областного референдума.

Совет депутатов Новосибирска назначил публичные слушания по вопросу отмены выборов мэра, передает корреспондент Тайги.инфо. Эта процедура необходима перед внесением изменений в Устав города после того, как региональный парламент принял закон об отмене выборов главы Новосибирска.



Против назначения слушаний высказались фракция КПРФ и независимые депутаты Антон Картавин и Светлана Каверзина. При этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть, избранный жителями от КПРФ, покинул сессию горсовета перед этим вопросом.

Картавин заявил, что в Новосибирской области начинается организация областного референдума за отмену регионального закона о выборах и возвращение прямого избрания глав муниципальных образований, в том числе Новосибирска.

«В марте 2018 года выбирали президента, — напомнила другой независимый депутат Светлана Каверзина. — И президент [РФ Владимир Путин] произнес предвыборную речь: „Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширять пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру. Не сделаем этого, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет и захватит, разорит нашу землю — именно отставание наша главная угроза“. Я не знаю, почему депутаты законодательного собрания [принявшие закон об отмене выборов мэра Новосибирска] пошли против президента. Президент говорил одно, депутаты законодательного собрания решили, что надо ограничивать местное самоуправление. <…> Давайте проводить референдум. Люди отголосовали именно за этого кандидата в президенты именно под эту речь. Поэтому, если депутаты заксобрания выступают против президента, давайте спросим у людей».

Антон Картавин также предложил всем желающим депутатам присоединиться к инициативной группе по организации референдума. «Мы вместе с вами соберем 22 тыс. подписей — это немного. Проведем референдум и вернем прямые выборы мэра и в Новосибирске, и в Новосибирской области», — подчеркнул он.

В итоге 29 депутатов проголосовали за назначение публичных слушаний по отмене выборов, один был против, семеро воздержались.

Публичные слушания предлагается провести в большом зале мэрии 11 апреля в 10:00. Срок приема замечаний и предложений ограничили 5 апреля.



В оргкомитет слушаний ввели депутатов из «ЕР» Игоря Атякшева, Андрея Гудовского и Николая Тямина, Антона Тыртышного (КПРФ), начальника правового управления горсовета Ольгу Кондратенко, а также начальника правового департамента мэрии Маргариту Маслову и вице-мэра Геннадия Захарова (он числится в «Единой России»).

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. Новый порядок назначения вступит только после истечения срока полномочий действующих глав (в сентябре 2024 года).