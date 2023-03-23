Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 383

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

12:30 Председатель КНР Си Цзиньпин не дал Путину согласия на поддержку проекта газопровода «Сила Сибири-2», пишет Bloomberg.

«Си не дал Путину явного согласия или даже намека на минимальный прогресс в отношении основного газопровода «Сила Сибири-2», который является важным звеном, поскольку Москва пытается продавать больше газа на восток, в то время как ее экспортная инфраструктура в основном ориентирована на запад», - пишет издание со ссылкой на источники.

При этом публично Путин уверял, что стороны согласовали практически все параметры по «Силе Сибири-2». В то же время опрошенные агентством эксперты обратили внимание, что Китаю сейчас «особо не требуется» дополнительный газ из РФ.

Кстати, красноярский губернатор Усс уже поспешил заявить, что регион «стал на шаг ближе к газификации»: «В случае трассировки через наш регион природным газом будет обеспечена значительная часть муниципальных образований края». В любом случае, решение о газификации сибиряков, в парадигме Кремля, видимо, будет зависеть от Пекина.

11:10 В Иркутске закрыли продажу билетов на тренинг бывшего вице-спикера Госдумы РФ Ирины Хакамады. Объявления опубликованы на сайте «Городских зрелищных касс» и странице мероприятия на «Байкальском центре тренинга».

Мастер-класс должен был пройти 28 марта в «Сибэкспоцентре». Иркутский депутат Госдумы Александр Якубовский («ЕР») ранее написал в своем телеграм-канале публичную жалобу: «В соцсетях и через электронную приемную получаю обращения от родственников мобилизованных парней о мероприятии с участием Ирины Хакамады в Иркутске. Люди выступили категорически против него в связи с ее хамскими высказываниями».

«На данной площадке мероприятие проводиться не будет», — добавил единоросс, который приписал к своей фамилии в телеграм-канале латинскую «Z».

Какие именно «хамские высказывания» имеются ввиду, Якубовский не уточнил. Ранее мастер-класс Хакамады отменили в Воронеже. ГосСМИ связали это с ответом Хакамады на вопрос, есть ли среди ее знакомых те, кого мобилизовали: «Нет, [среди] моих нету, они не идиоты».

10:50 Пикет против повышения тарифов ЖХК в Новосибирске. На плакате также анонсирован согласованный мэрией митинг, который начнется 25 марта в Тимирязевском сквере в 15:00.

На первой акции, прошедшей 4 февраля, собраны сотни подписей под обращением к губернатору Андрею Травникову, который повысил тарифы. Требования не были выполнены.





10:20 Иркутские силовики дважды пришли домой к редактору «Людей Байкала» Ольге Мутовиной, сообщило издание. Оно связывает это с серией публикаций про проблемы мобилизованных из полка №1439, которые рассказывают, что их «отправляют на убой».

«Как только мы начали выставлять видеообращения [мобилизованных] и разговаривать с родственниками, к нам домой стали приходить полицейские. Большая часть редакции находится за границей. Но дома у нас в Иркутске, — рассказала журналистка Елена Трифонова в рассылке издания. — К Оле полицейские приходят домой, убеждаются, что дверь закрыта, потом идут по соседям. Спрашивают: когда Олю видели в последний раз, где ее муж и дети. Сказали: „Понаписала какой-то херни. ФСБ интересуется. Найдем — посадим“. Соседи в шоке. Даже бывалые мужики с олиной улицы прониклись к ней уважением. Когда у соседей что-то случается, и приходится вызывать полицейских, их невозможно дождаться. А тут — ходят и ходят толпами».

«Мы даем людям возможность рассказывать, что они думают на самом деле, что у них происходит. Картинка не совпадает с тем, что нам говорят из телевизора. Задача власти — сделать так, чтобы ни один недовольный голос не прорвался. Особенно если это голос с фронта, ведь ему нельзя не верить. Для этого приняты законы о фейках и дискредитации армии, для этого фсбшники сидят и мониторят соцсети в поисках антивоенных постов <…> Но всё это значит, что власть очень боится. А если боится, значит она слабая, значит, за ней нет настоящей поддержки», — отметила Трифонова.



Главное на утро 23 марта

• Расследовательница Мария Певчих* заняла пост главы ACF International (Фонд борьбы с коррупцией*, который признан «экстремистским» и запрещен в РФ). Она сменила Леонида Волкова*, чей уход связан с его письмом офису председателя Европейского парламента Жозепа Борреля в защиту банкира Михаила Фридмана, пытающегося оспорить санкции ЕС.



«Когда мой друг и многолетний соратник Леонид Волков, возглавлявший совет директоров ACF International, совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики, я был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста, — отметил политик Алексей Навальный. — У меня нет сомнений, что Леонид действовал из лучших побуждений. Как нет у меня сомнений и в том, что он сможет изложить логику своей позиции и подробные аргументы в ее пользу. Собственно, я даже прошу Леонида это сделать. Уверен, что многих он сможет убедить. Тем не менее письмо Леонида, направленное Жозепу Боррелю, было политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию. Оно не было прокомментировано публично в момент отправки и оставило ощущение тайных переговоров, что вызвало неприятие сторонников и наблюдательного совета».

Волков уточнил, что «конечно, продолжит свою работу в команде Навального», и поблагодарил «огромное количество людей, которые ему написали слова поддержки в эти две недели».

• Директор детского дома отказался пускать приемного сына 61-летней пенсионерки из Улан-Удэ, активистки Натальи Филоновой на суд к матери. Об этом рассказала правозащитница Наталь Низовкина.

Филонова находится в СИЗО по делу о «нападении» на полицейских после митинга против мобилизации 24 сентября. На женщину завели дело по ст. 318 УК. В октябре суд отправил Филонову под домашний арест. Но затем Советский райсуд Улан-Удэ изменил меру пресечения на СИЗО. Ее 15-летнего сына Вову Алалыкина забрали в детский дом «Звездный» в поселке Баргузин.

Алалыкин прислал Низовкиной запись разговора с сотрудником «Звездного», который оскорбляет женщин и унижает подростка. Речь может идти о директоре детдома Олеге Цыремпилове: «Твоя Низовкина не догоняет, что ты сердечник. На хрена она тебе это все говорит и доводит до ситуации стрессовой? <…> Тебя используют по-черному. <…> Прежде чем предпринимать какие-то действия, она [Филонова] должна понимать, что принесет вред в первую очередь тебе, а не себе. <…> Она думала, что у нее ребенок-инвалид и не посадят, а с хера ли не посадят?»

«Приходишь и говоришь: „я хочу на суд“? Я тебе еще раз объясняю, ты никто, ты пойми, ты — никто», — сказал человек на записи.

• Бизнесмен Евгений Чичваркин* объявил, что отзывает свою подпись под письмом в Еврокомиссию за снятие санкций против акционера «Альфа-групп» Германа Хана. В марте Хана заметили на встрече бизнесменом с Путиным во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Понятно, что Герман Хан вернулся [в РФ] и <…> я как-нибудь напишу или расскажу о том, почему. И это очень некрасиво с точки зрения британских властей — то, что произошло с ним. И поэтому я свою подпись отзываю под его фамилией, а под Авеном и Фридманом — нет. Несмотря на то, что меня очень многие коллеги готовы съесть с содержимым за это», — отметил Чичваркин, считающий, что если человек «хочет встать на сторону добра, если он не „зиговал“, а занимался бизнесом, то этому нужно всячески способствовать».

• Власти ЮАР проведут консультации с Россией из-за выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина. Переговоры пройдут в преддверии саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР в августе и на который приглашены лидеры всех стран группы, в том числе Путин, заявила министр иностранных дел и сотрудничества страны Наледи Пандор.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а значит страна обязана исполнять его решения, в том числе выдавать в Гаагу людей, на арест которых выписан ордер.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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