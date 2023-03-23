Мэрия Новосибирска добилась сноса Carl`s Jr в Первомайском сквере

© 2gis.ru

Суд постановил снести ресторан быстрого питания Carl`s Jr в самом центре Новосибирска. Это одна из четырех точек сети в Сибири.

Арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Пилот» о расторжении договора аренды земельного участка в Первомайском сквере. Об этом говорится в карточке дела.

«Иск удовлетворить полностью», — сказано на сайте арбитража. Само решение пока не опубликовано

Речь идет о территории Первомайского сквера, где стоит ресторан Carl’s Jr, писала Тайга.инфо.

По данным публичной кадастровой карты, здание Carl’s Jr у фонтана в сквере не зарегистрировано как капитальное строение.

ООО «Пилот», по сведениям сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Владимиру Басову. Фирму возглавляет Александр Калягин.

В Новосибирске остался только один Carl’s Jr. Еще два заведения есть в Норильске, одно — в Чите.

Ранее администрация города через суд добилась сноса здания ресторанов «Перчини» и Park Cafe в том же Первомайском сквере как самовольной постройки. Но приставы так и не исполнили решение. В конце 2022 года мэр Анатолий Локоть говорил, что обсуждается возможность передачи площадей муниципалитету, а исполнительный лист о сносе был отозван.