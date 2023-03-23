Цивилёв рассказал Путину о проблемах с вывозом угля

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Одной из тем, которые глава Кузбасса Сергей Цивилёв обсудил с президентом Владимиром Путиным, стал вывоз угля. По данным областных властей, объемы, направленного на восток угля в 2023 году, отстают от запланированных.

«Вывоз угля — важнейший вопрос для Кузбасса, в связи с внешнеполитической ситуацией приоритетно наладить экспорт в восточном направлении. Мы исходим из того, что поручение президента должно выполняться и необходимо обеспечивать плановые показатели», — сообщил Сергей Цивилёв.



Поручением президента РФ от 27 марта 2021 года предусматривается поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году — 58 млн тонн, в 2023 году — 63 млн тонн и в 2024 году — 68 млн тонн. От уровня 2022 года на восток не вывезено на экспорт 10,1 млн тонн кузбасского угля.

Правительство Кузбасса инициировало подписание с ОАО «РЖД» соглашения, в рамках которого запланирован вывоз в 2023 году каменного угля из региона на экспорт в восточном направлении в индикативном объеме не менее 55,1 млн тонн, гарантированно — не менее 53,1 млн тонн.

Документом предусмотрен гарантированный вывоз угля на экспорт в первом квартале 2023 года в объеме 15,1 млн тонн. За январь-февраль этого года вывезено 9,35 млн тонн, что на 0,71 млн тонн меньше, чем планировалось за два месяца.

С начала 2023 года, по данным минугля Кемеровской области, в регионе добыто 35,2 млн тонн угля – это почти на 7,5% меньше, чем годом ранее за аналогичный период. Отгружено железнодорожным транспортом 32,2 млн тонн (- 1,1 млн тонн к уровню 2022 года). По состоянию на 1 марта 2023 года остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик составили 20,7 млн тонн (+3,5 млн тонн к уровню 2022 года).

Ситуация с экспортом сибирского угля продолжает оставаться сложной, сообщалось ранее также в докладе ЦБ РФ «Региональная экономика». Основное негативное влияние оказывает не эмбарго, а логистические ограничения на железнодорожные поставки на восток.

Большинство угледобывающих компаний нашли новых зарубежных покупателей, договорились о поставках. Они продолжали предлагать высококалорийный уголь с дисконтом.



«В то же время сибирские производители лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам — через порты Дальнего Востока, — говорится в комментарии. — Они вынуждены использовать западные порты даже для поставок в Азию. Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта».

