Новосибирский майор ФСО получил 6,5 лет за попытку уехать за границу после начала мобилизации

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Новосибирский майор Федеральной службы охраны (ФСО) пытался уехать за границу, чтобы его не отправили на «спецоперацию» в Украину. Его приговорили к реальному сроку.

Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело новосибирского майора ФСО Михаила Жилина. Его обвиняли по ч. 3 ст. 338 (дезертирство в условиях мобилизации) и по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы), говорится в карточке дела.

По версии следствия, военнослужащий продал имущество и сообщил командованию о своей «нетрудоспособности», опасаясь, что его отправят в зону «спецоперации», рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. Как уточнили в Барнаульском гарнизонном суде, 27 сентября мужчина пересек границу в обход пропускного пункта.

36-летний Жилин пытался уехать в Казахстан после начала мобилизации, писала Тайга.инфо. Мужчина работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске и занимался обслуживанием правительственной связи. Но республика отказалась предоставить ему статус беженца.

Ранее ему дали условный срок за незаконный въезд в Казахстан в Семее, а суд вынес постановление о депортации в России. Мужчина пытался улететь в Армению, но его задержали в аэропорту Астаны, потому что ранее власти РФ объявили его в международный розыск. После этого суд дал ему 40 суток ареста.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар, — говорила „Новой газете“ супруга Жилина Екатерина. — В селе, когда выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт».

По ее словам, к соседям семьи в России уже приезжал некий генерал. Силовики приходили и в школу, где учились дети.

В конце декабря Жилина депортировали в Россию. Его жена в январе 2023 года уехала с детьми из Казахстана во Францию, где намерена просить политического убежища.

Суд приговорил Михаила Жилина к 6,5 годам колонии строгого режима и лишил его офицерского звания.



Приговор пока не вступил в законную силу