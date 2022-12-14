Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 284

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

12:32 Восемь человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с военным тягачом в Ольховатском районе Воронежской области, передает ТАСС. Людей увезли в больницу.

12:05 Казахстан отказался предоставить статус беженца 36-летнего российскому майору Федеральной службы охраны Михаилу Жилину, который въехал в страну после начала мобилизации. Он работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске и занимался обслуживанием правительственной связи.

Ранее ему дали условный срок за незаконный въезд в Семее, а суд вынес постановление о депортации в России. Мужчина пытался улететь в Армению, но его задержали в аэропорту Астаны, потому что ранее власти РФ объявили его в международный розыск. После этого суд дал ему 40 суток ареста — это мера пресечения до экстрадиции, сообщила журналистка Евгения Балтатарова* в своем телеграм-канале.

«Все как просила РФ», — считает Балтатарова.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар, — рассказала „Новой газете“ супруга Жилина Екатерина. — В селе, когда выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт».

По ее словам, к соседям семьи в России уже приезжал некий генерал. Силовики приходили и в школу, где учились дети.

«Ситуация с Михаилом не дает много поводов для оптимизма, — отметил замдиректора Казахстанского международного бюро по правам человека Денис Дживага. — Если смотреть с точки зрения Конвенции о статусе беженцев, то военные действия и нежелание в них участвовать не являются условием, стопроцентно гарантирующим получение убежища. Формально оснований оставаться на территории Казахстана у него тоже мало: наши прокуроры и судьи видят в нем человека, который просто сбежал из армии, а это де-юре и в Казахстане считается преступлением».

При этом решением, которое устроило бы власти Казахстана, мог бы стать выезд Жилина в третью страну, отметил Дживага. Но этот вопрос уже будет лежать в дипломатической плоскости.

11:45 Американские власти предъявили обвинение пятерым россиянам по делу о содействии в уклонении от санкций спецслужбам РФ и военным. Минюст США считает их причастными к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России.

Среди обвиняемых оказались Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок. Последнего прокуратура США называет офицером ФСБ. Он был задержан в Эстонии в декабре и уже экстрадирован в США. Его тезка, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет ООО «РЭФ» в Гатчинском районе Ленинградской области.



Кроме того, власти США упоминают российские ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал». Обе компании зарегистрированы в Москве. По версии следствия, с ними были связаны обвиняемые, а сами организации «действуют под руководством российских спецслужб».

11:30 Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. В Киеве слышны взрывы, передает РИА Новости.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в регионе.



11:00 Авиакомпания «Россия» планирует с 1 января ежемесячно отправлять в простой треть пилотов своих Airbus и переводить их на две трети оклада, узнал «Ъ». Речь идет примерно о 100 сотрудниках.

Решение принято с целью недопущения массовых сокращений с учетом «чрезвычайных обстоятельств, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность авиакомпании», сказано в приказе замдиректора компании по управлению персоналом. Ситуация может быть связана с необходимостью экономить ресурсы на воздушные суда европейского производителя, отметили собеседники издания.

В «Аэрофлоте», в свою очередь, уверяют, что не будут отправлять своих пилотов в простой.

Главное на утро 14 декабря



• Госдума Р Ф в первом чтении приняла изменения в федеральный закон «О государственном языке». Законопроект внесло правительство.

Документ «направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов» и «предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», сказано в пояснительной записке.

Авторы утверждали, что закон должен контролировать соблюдение должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Список словарей будет утверждать правительственная комиссия по русскому языку.

• Верховный суд Якутии отменил штраф журналисту Тимофею Ефремову, который сказал слово «фронт» в эфире Дождя*. Судья Галина Федорова постановила направить дело на пересмотр в первую инстанцию.

Напомним, в ноябре Якутский городской суд признал Ефремова виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) и оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Поводом стал комментарий журналиста о протесте жительниц Якутии против мобилизации в эфире Дождя*. В горсуде сочли, что вместо «фронт» нужно использовать «линия соприкосновения».

• Министры энергетики стран Евросоюза пока не смогли договориться о ценовом потолке на газ. Об этом объявил глава МИД Венгрии. Обсуждения продолжатся.

• Муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный на семь лет за слова по статье о «фейках» о ВС РФ (ст. 207.3 УК), пожаловался на плохие условия в колонии. Он заболел 9 декабря, его отвели в медицинскую часть, но через два дня отправили обратно, хотя у него держится температура, сохраняется кашель и отдышка. Кроме того, с момента прибытия в колонию он не может нормально спать из-за холода.

«После двухдневного нахождения в больнице адвокаты виделись с Алексеем. Когда они зашли в плохо отапливаемую, холодную комнату для свиданий, Алексей дремал, он объяснил, что задремал, попав в относительное тепло. Алексей сказал, что в таких условиях в холоде, сырости, в отсутствии медицинской помощи он не просидит здесь и полгода», — говорится в телеграм-канале «Свободу Алексею Горинову».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.