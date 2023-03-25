«Травников! Останови беспредел». Новосибирцы потребовали от губернатора отменить повышение тарифов

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
«Травников! Останови беспредел». Новосибирцы потребовали от губернатора отменить повышение тарифов
25 Мар 2023, 18:06

Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Это уже вторая акция, и она собрала больше людей, чем первая.

Согласованный митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске 25 марта. Акция, по оценкам Тайги.инфо, собрала около 300 человек.Это больше, чем на первом в 2023 году митинге, который прошел в феврале.

Участники собрались в Тимирязевском сквере неподалеку от станции метро «Заельцовская». Некоторые потребовали отставки губернатора-единоросса Андрея Травникова. На акции выступили трое независимых депутатов горсовета.

Все подробности читайте в наше онлайне.

Фоторепортаж Тайги.инфо


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля «Мама, я устала бояться». Сибирское фем-искусство после 24 февраля
Последние материалы
25 Мар, 18:06
«Травников! Останови беспредел». Новосибирцы потребовали от губернатора отменить повышение тарифов
25 Мар, 13:45
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Новосибирск
25 Мар, 11:30
Новосибирцы вышли на второй митинг против повышения тарифов ЖКХ
25 Мар, 08:52
Жителя Иркутска похитили прямо на улице «из неприязни»
25 Мар, 04:59
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 385
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования