«Травников! Останови беспредел». Новосибирцы потребовали от губернатора отменить повышение тарифов

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Сотни новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Это уже вторая акция, и она собрала больше людей, чем первая.

Согласованный митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске 25 марта. Акция, по оценкам Тайги.инфо, собрала около 300 человек.Это больше, чем на первом в 2023 году митинге, который прошел в феврале.

Участники собрались в Тимирязевском сквере неподалеку от станции метро «Заельцовская». Некоторые потребовали отставки губернатора-единоросса Андрея Травникова. На акции выступили трое независимых депутатов горсовета.

Фоторепортаж Тайги.инфо