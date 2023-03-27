Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 387

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:30 Власти РФ захотели ввести льготную ипотеку для федеральных чиновников. С такой инициативой планирует выйти Минфин, пишет РБК со ссылкой на доклад министерства.

Предлагается предоставить в правительство «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», сказано в докладе. Новые госгарантии для чиновников, как утверждают в Минфине, направлено на мотивацию к «долгосрочному эффективному труду».

«Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных [предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих]», — отметил в беседе с РБК неназванный федеральный чиновник.

12:44 Сразу пять «парт героев» открыли в иркутской гимназии №44, сообщается на сайте учреждения. При этом названы имена только четырех погибших в «спецоперации», которые служили в Росгвардии (один из них из СОБРа). Никто из них не учился в этой школе.

Пресс-служба местного управления Росгвардии пишет о четырех «партах героев».



На линейке, посвященной открытию столов с фамилиями убитых, потеряли сознание двое школьников, утверждают «Люди Байкала». «Ребята впечатлились плачущими родственниками и упали в обморок», — цитирует издание учителей.

Куратор кадетских классов гимназии Алексей Волк отрицает обмороки: «Кто-то, может, в силу физических возможностей не смог стоять, но в обморок никто не падал». Зато, как он утверждает, теперь «у детей появился соревновательный момент», чтобы получить место за такой партой.



Но некоторые школьники отказываются садиться за «парты героев». «Это все равно, что прийти на могилку или поминки» — приводит их слова издание.

12:15 Заведующего отделением реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения горбольницы Читы №1 Андрея Фомина мобилизовали, несмотря на то, что он не служил. У 31-летнего мужчины категория «В», с которой не должны были призывать неслуживших.

При этом мужчина не уклонялся от мобилизации, но хотел быть полезен, как медик, а не как боец, рассказала его супруга «Чите.ру». Но в итоге его зачислили в рядовые и на сборном пункте выдали автомат, отправив на строевую вместе с обычными мобилизованными.

Только после того, как супруга «пошла по инстанциям», удалось добиться перевода Фомина в медицинский отряд спецназначения. Его и двоих коллег проинструктировали в качестве военных медиков, выдали им обмундирование и отправили в зону «спецоперации». В документах у него записали: «Медицинская сестра — анестезист».

После огласки в СМИ мужчине пообещали повышение — офицерское звание и руководящую должность.

В то же время жена с дочерью и сыном столкнулись с финансовыми проблемами. Она с мужем недавно взяли ипотеку, а также вынуждены гасить долг перед минздравом Забайкалья за прерванный контракт по программе «Земский доктор» — женщина сама работает терапевтом, но в 2018 году ей пришлось вернуться из сельской местности в Читу, чтобы ухаживать за отцом, у которого нашли онкологическое заболевание.

«При зарплате моей в 40−50 тысяч платеж по ипотеке составляет около 39 тысяч. Теми деньгами, что отправляет Андрей [он как мобилизованных рядовой получает 195 тыс. рублей], я максимально стараюсь гасить кредиты, выплаты по которым приостановлены с помощью каникул. Плюс еще надо на что-то питаться, все допобразование и спортивная секция для старшей дочери, ее участие в соревнованиях — это тоже требует денег. Когда муж был здесь, он работал на две ставки, я — на полторы, плюс вечерами таксовала, так как у меня больше опыта вождения, а он сидел с детьми. Ну не хватает нашей врачебной зарплаты ни на что, — отметила женщина. — Теперь я на одной ставке и таксовать уже не могу. С ребятишками сегодня, пока я на работе, помогает моя 67-летняя мама, которая пережила уже четыре инсульта».

В минздраве Забайкалья отказались списать или хотя бы заморозить долг.

11:30 Женские прокладки из Ирана и Китая заметили на прилавках в новосибирских магазинах. Фотографии прислал читатель Тайги.инфо.

Иранские выпущены Vatan Zarin Group, которую в 1984 году основал Абдолзахра Ватандуст.

10:40 Правительство Тувы прокомментировало информацию о нарушениях прав военнослужащих из республики. Они жаловали, что их заперли в подвале на занятой войсками РФ территории Запорожской области.

«Вот тут мы спим. Так живем, — сказал военный, показывая обшарпанный пол с деревянными настилами. — Нас отсюда не отпускают и ничего не делают».

Телеграм-канал «Азиаты России», который опубликовал видео, сообщил, что военных не кормили несколько дней.

Тувинские чиновники подтвердили, что военнослужащие были под арестом, но «менее суток»: «Факты неуставных отношений по отношению к ним не подтвердились. Эти бойцы на хорошем счету у своего командования, один из военнослужащих представлен к медали „За отвагу“».

Главное на утро 27 марта

• В соцсетях и СМИ опубликована запись «перехваченного» телефонного разговора, предположительно, продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером и экс- сенатором Р Ф Фархадом Ахмедовым.



«Они объединились, Игорь Иванович [вероятно Сечин], Сергей Викторович и [глава Росгвардии] Виктор Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его *****, за глаза, естественно. И у них задача его снести», — говорил голос, похожий на продюсерский.



На записи также говорили, вероятно, о президенте Р Ф Путине : «Ты видишь, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, *****. Лишь бы спасти себя». В ответ предполагаемый «Фархад Ахпедов» сказал: «Он не спасет, он за все отвечает. У нас республика, федерация, президентская страна. Президент за все это ответит. За все. С него спросят».



Голос «Ахмедова» также называет Путина «сатаной» и «пустышкой»: «Закомплексован и этот, и второй [замглавы Совбеза Р Ф Дмитрий Медведев]. Лилипуты, *****, недоросшие, закомплексованные».



Пригожин в беседе с «Фонтанкой» заявил, что «какие-то моменты» из аудиозаписи настоящие: «Я точно понимаю, что это провокация. И вы посмотрите, как все ухватились за эту историю. Это же делается специально, чтобы внести раскол между вышестоящими людьми, так скажем, и их сторонниками. <…> Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили».



Продюсер подтвердил, что знаком с Ахмедовым и «неоднократно общался с ним на разные темы по телефону», последний раз — в январе. Но настаивает, что «не помнит» беседы c критикой Владимира Путина.



• Министр спорта Р Ф Олег Матыцин раскритиковал Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место главного тренера сборной России по футболу. Чиновник сказал: «Надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе».



Перед товарищеским матчем России и Ирана Карпин говорил, что готов уйти с поста: «Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» Позже он добавил, что это не означает, что ему не нравится работать в сборной.



• Взрыв беспилотника произошел в городе Киреевск Тульской области, примерно в 180 км от Москвы.



Речь может идти об украинском Ту-141 «Стриж», который был начинен взрывчаткой, утверждает источник ТАСС. В Минобороны Р Ф уверяют, что комплекс РЭБ «Поле-21» сбил беспилотник.



• Путин сообщил о размещении российского ядерного оружия в Беларуси уже через несколько дней после совместного с председателем КНР заявления о том, что ядерные державы не должны размещать его за пределами своих границ. Реакции Китая еще не последовало.



«Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — говорилось в заявлении на сайте Кремля. Что не помещало Путину в эфире «России 24» заявить, что строительство «специального хранилища для тактического ядерного оружия» на территории Беларуси планируется завершить к 1 июля.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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