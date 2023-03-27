Прокуратура обжаловала УДО осужденного за хищения 2 млрд на госконтрактах новосибирской больницы

© kremlin.ru. Евгений Покушалов (слева), 2017 год

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего замдиректора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Он был осужден за растрату почти 2 млрд, а потом просил поддержки у президента РФ Владимира Путина.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Первомайского районного суда Новосибирска, который решил досрочно отпустить Покушалова из колонии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Материалы рассмотрит Новосибирский областной суд.

Первомайский райсуд удовлетворил ходатайство об УДО Покушалова в середине марта. Он находился в ИК-3.

В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова приговорил Покушалова к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей по делу о хищении почти 2 млрд рублей.



Суд установил, что в 2015—2019 годах Евгений Покушалов вместе с руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах клиники Мешалкина по госконтрактам на общую сумму более 7,8 млрд рублей.

«Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам», — считало обвинение.

Дело Покушалова слушалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, хотя сначала заявлял о невиновности.

После приговора Покушалов обратился с письмом к Путину. На четырех страницах он перечислил свои достижения в области медицины и попросил президента «принять участие» в его судьбе.