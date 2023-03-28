Красноярский губернатор награжден за вклад в международное сотрудничество после побега его сына из-под ареста в Италии

© krskstate.ru

Руководитель представительства МИД России в Красноярске Артём Захаров вручил губернатору Красноярского края Александру Уссу нагрудный знак министерства «За вклад в международное сотрудничество». Усс стал третьим за 10 лет главой региона, удостоенным этой награды. Перед ее вручением сын чиновника Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии по уголовному делу, возбужденному в США.

«Думаю, эта награда является признанием достижений всего Красноярского края. Мы и дальше будем продолжать укрепление внешних связей, в том числе и в рамках „восточного вектора“ и создания новых логистических коридоров. Уверен, МИД России и впредь будет нашим важнейшим союзником в налаживании международного сотрудничества», — отметил Александр Усс.



В пресс-релизе краевых властей указывается, что в 2022 году делегации Красноярского края побывали с рабочими визитами в Монголии, Казахстане и Турции. В середине марта 2023 года глава региона совершил рабочую поездку в Армению, где был проведен ряд встреч, а также подписан меморандум о сотрудничестве.

Сын красноярского губернатора Артём Усс в марте 2023 года сбежал из-под домашнего ареста. Он снял электронный браслет и вышел из квартиры в городке Базильо к югу от Милана. В местных СМИ сообщалось, что он мог покинуть страну на частном самолете.

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд уже заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков.

Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности.

Почитать подробнее об этом можно здесь.