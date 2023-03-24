Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края

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Сын красноярского губернатора Александра Усса Артём, которого должны были экстрадировать в США, оказался связан с людьми, фигурировавшими в уголовных делах о хищениях из бюджета РФ на игрушечном поезде «Россия» и обнале. Фирма одного из его партнеров еще раньше попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности. Теперь же Усс, находившийся под арестом в Италии, исчез из своей охраняемой квартиры. Тайга.инфо рассказывает о странных связях бизнесмена.

В Красноярском крае с календарной весной наступило «Время Сибири» — губернатор Александр Усс («Единая Россия») вновь принимал гостей на местном экономическом форуме, где традиционно главной звездой выступает бизнесмен Олег Дерипаска. Но для самого Усса время крайне неприятное — новые слухи об отставке на фоне задержания сына по делу об отмывании денег и обходе санкций, возбужденному в США.



В России Артёму Уссу тоже оперативно подобрали статью. Его обвиняют в отмывании денег, приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 4. ст. 174 УК). Но попадет ли за решетку влиятельный отпрыск здесь — вопрос. Чего не скажешь, как минимум, об одном из его «коллег» по уголовным делам.

О чем текст:



Обнаруженные связи сына Красноярского губернатора Артёма Усса ставят под сомнение утверждение его отца о политическом окрасе его преследования в США, хотя и не исключают такого подтекста, ведь речь идет о работе с госкорпорациями и важнейшим министерством РФ (но у нас нет цели доказать или опровергнуть утверждения американских детективов или Александра Усса — скорее, показать амбиции предполагаемых подельников его сына в России).



Одного из фигурантов американского дела Усса — Тимофея Телегина — в России задержали за украденный игрушечный поезд, проданный почти за 160 млн рублей Минпромторгу РФ. И, по версии следствия, это не единственная махинация на сотню миллионов за госсчет. Клиентами его фирмы, попавшей под американские санкции и поставлявшей в Россию зарубежную продукцию, были структуры «Ростеха» и «Роскосмоса».



Упоминавшаяся в американском деле структура «Ростеха», занимавшаяся импортом, в 2022 году признана банкротом. Среди ее должников и кредиторов всплывают фирмы, связанные с Телегиным и Уссом-младшим. Кроме того, предполагаемый сообщник Усса упоминался в деле об обнале.

Американские обвинения

В декабре 2022 года сыну красноярского губернатора, задержанному в Италии по запросу США, не удалось обжаловать свой заочный арест в России. И в начале 2023 года он попросил итальянский суд выслать его на Родину. Однако в конце марта 2023 года итальянцы решили экстрадировать Артёма Усса в США. Теперь же он, как сообщает La Republica, сбежал из-под домашнего ареста в Милане, сломав электронный браслет. Где он, на момент публикации, официально неизвестно.

Скандал, в котором оказался замешан Артём Усс, разразился осенью 2022-го: он был в числе пяти граждан России, которым США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Дело и так стало громким, попав в мировые СМИ, но дополнительный резонанс в России ему, безусловно, придало задержание в Италии сына губернатора важнейшего региона РФ.

Вместе с Уссом по делу проходят Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков.

Усс и Орехов оказались совладельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) из Гамбурга, которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем, в том числе нефтепродуктами, глиноземом и алюминиевыми сплавами. Кузургашева работала в NDA и занимала должность генерального директора в ООО «Сетевые технологии» (на русском название почти полностью совпадает с АО «Сетевые технологии» — это бывший «Радиоэкспорт», структура «Ростеха»).

По последним данным немецкого реестра юрлиц, доступным на 2018 год, NDA пополам принадлежала Уссу и Орехову. Уставной капитал обоих был по 150 тыс. евро.

Через NDA GmbH покупались военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах, заявило американское следствие. Товары поставлялись потребителям в России, включая подсанкционные компании, подконтрольные Тулякову и Телегину: «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс».

«В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы закупить детали, используемые в российском истребителе „Сухой“ и американском истребителе-невидимке F-22 Raptor, — считает следствие. — Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине. <…> Схема также включала поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые деактивировали свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение своей нефти».

Европа уже давно должна была стать Артёму Уссу вторым домом. Его имя ранее упоминалось в журналистских расследованиях в связи с гостиничным бизнесом в Италии. Может быть, сын высокопоставленного российского чиновника в «недружественных» странах просто работал на благо родины? Кажется, именно такой версии и придерживаются американские детективы.

Теперь в США ему грозит тюремный срок до 30 лет. А в России? Уголовное дело Артёма Усса в России, как следует из документов московского суда, на которые обратила внимание Тайга.инфо, тоже связано с легализацией средств, добытых преступным путем, правда, другим лицом. Для Усса оно может закончиться принудительными работами или лишением свободы на срок до 7 лет. Если, конечно, дойдет до суда.

В документах о мере пресечения Уссу фигурируют «неустановленные лица» и фамилия еще одного человека — некоего Телегина. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Упоминание фигурантов в одном документе позволяет с высокой долей вероятности предположить, что Уссу могут вменять отмывание денег, добытых Телегиным.

«Космические» игрушки «таксиста»

В американском деле человек по фамилии Телегин, напомним, тоже есть. И российским силовикам он хорошо знаком. Тимофей Телегин — бывший владелец ставропольской компании «Абтроникс», которая занимается поставками электроники для предприятий военно-промышленного комплекса, космической отрасли, авиации и машиностроения. Среди клиентов фирмы на ее же сайте названы «Росэл», «Технодинамика» («дочки» госкорпорации «Ростех»), «Объединенная авиастроительная корпорация», «Росатом», «Роскосмос» и другие важнейшие российские компании.

Сам Телегин, по данным сервиса «Контур.Фокус», ранее был среди учредителей фирмы, которая сейчас называется ТД «Космические игрушки», а также ООО «Аелек», одним из видов деятельности которого указано производство игр и игрушек. Кроме того, у Телегина есть ИП, занимающееся перевозками (в том числе такси).

И вот весной 2022 года Телегина, отца пятерых детей, обвинили в мошенничестве при создании игрушки — разумеется, она стоила «космических денег» и в некотором смысле даже была связана с перевозками. Фабула дела звучит как анекдот, но с государственным бюджетом, наверное, так не шутят, ну, или не должны — следствие и суд разберутся (редакция, конечно, в это верит).

В 2018 году фирма «Абтроникс» получила субсидию Минпромторга РФ почти на 160 млн рублей для «компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и организации производства детской электромеханической игрушки-конструктора». Такой дорогой игрушкой стал поезд «Россия».

В реальности один конструктор стоил 15 тыс. рублей. Предприниматели, по версии следствия, купили несколько готовых игрушек у производителя, который их выпускал с 2015 года, и представили в Минпромторг как собственную разработку, рассказывал «Коммерсантъ».

Весной 2022 года «разработчика уникальной игрушки» Телегина арестовали. Вместе с ним под стражей оказалась заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ Лилия Нургатина, которая якобы была в сговоре с предпринимателем. К слову, в защиту Нургатиной ее адвокат при попытке обжаловать арест указывал, что она добровольно при обыске выдала все интересующие следствие документы, предметы и сообщила пароли от телефонов, следует из постановления суда. Еще одна фигурантка дела — Джамиля Чайкина, которая, по информации «Ъ», свела бизнесмена с Нургатиной — пошла на сотрудничество со следствием. По версии, ранее озвученной ее адвокатом, женщину просто ввели в заблуждение. Но всё не так просто.

Субсидии от Минпромторга

Во время расследования стало известно, что средства похищали через субсидии по подложным документам также через фирмы «Химпродукт» и «Аелек». Первая компания получила 106,9 млн рублей на проведение «научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту „Организация производства и выпуска комплексов (устройств) контактного 3D сканирования и производства, предназначенных для оперативного изготовления медицинских протезов методами аддитивного производства, а также соответствующего программного обеспечения к указанным устройствам“».

Судя по материалам одного из арбитражных дел, Джамиля Чайкина несколько лет назад работала в фирме «Каменский интернет». Компания была учреждена Игорем Гринченко, с которым женщина познакомилась в Сколково, после чего они решили работать вместе. Долю в фирме в размере 70% получил ее отец, он же стал директором. В компании сама Чайкина, по ее же словам, вела консультации «по вопросам ветрогенераторов и проекта с ООО „Химпродукт“».

Гринченко давал консультации по подготовке техзадания по проекту с «Химпродуктом», говорила она. Должен был привлечь подрядчиков, но ввиду невозможности выполнения работ договор был расторгнут, никаких работ в 2017 году не выполнялось: «Было принято решение о возврате денег, так как деньги являлись государственными».

Контрагентом фирмы, помимо «Химпродукта», было ООО «Аелек» Тимофея Телегина. В деле указывается, что договоры с компаниями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ были расторгнуты, а авансы на сумму около 100 млн рублей возвращены.

Истец — тот самый Гринченко — требовал часть прибыли, якобы полученной «Каменским интернетом». Он указывал, что выступал исполнителем по разработке прототипа медицинского сканера: объем работ по всем пунктам технического задания выполнили на сумму свыше 50 млн рублей, прототип сканера передали представителю «Химпродукта», а заказчиком выступало ООО «Каменский интернет». Но подтвердить это в суде не удалось. В материалах отмечается, что «Каменский интернет» не передавал ООО «Химпродукт» результат этих работ, а в документации, предоставленной в Минпромторг РФ для получения субсидии «Каменский интернет» никогда не фигурировал, работы выполнялись совместно с другими организациями.

Презентация некоего комплекса «Химпродукта» проходила на VI Всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения I NNOMED 2019 в Пензе. Туда приехали первый заместитель главы Минпромторга РФ Сергей Цыб (в 2021 назначен на должность статс-секретаря «Ростеха»), гендиректор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса-производителей медицинских изделий и оборудования Александр Смирнов и другие высокопоставленные лица.

Кроме того, комплекс презентовали на IV Форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии-2019» на ВДНХ в Москве, организованном Минпромторгом при участии ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий», указывается в деле.

ООО «Аелек» — еще одна ставропольская фирма, связанная с Тимофеем Телегиным — он владел долей в 50% около пяти лет — до 2018 года. У фирмы были разные собственники, в 2022 году несколько месяцев, судя по данным «Контур.Фокус» ею владела Наталья Максимова, а в 2013 — Вера Бабышева. Максимова и Бабышева еще раз пересекутся в данных об экс-владельцах фирмы «База ЭК» — о ней мы еще упомянем в этом тексте.

А фирма «Аелек» в 2017—2019 годах, по версии следствия, мошенническим путем получила из федерального бюджета 121,5 млн рублей. Субсидию Минпромторг выделил на возмещение затрат по проекту об организации «производства учебно-методических тренажерных комплексов образовательной электроники и схемотехники для популяризации выбора профессий инженерной и технической направленности в системе дополнительного образования», писал «Ъ».

«Банкиры»

В 2020 году суд одобрил обыск в доме Тимофея Телегина в Ставрополе. Следователи МВД Северного административного округа Москвы посчитали, что он может быть причастен к незаконной банковской деятельности. Организованная группа с использованием фиктивных фирм пять лет занималась «обналичиванием» денежных средств, полагали в полиции.

В 2021 году московский суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности, и в материалах фигурируют почти все те же фирмы, что и в постановлении на обыск у Телегина. Упоминается там и компания «Абтроникс». По этому делу была осуждена Литовченко Ю. Н. , которая, как следует из приговора, сотрудничала со следствием и получила небольшой условный срок. У нее оказалось несколько подельников — как установленных, так и нет.

Члены группы принимали деньги от клиентов на счета подконтрольных организаций, которые не вели никакой реальной деятельности, создавая ее видимость, говорится в решении суда. На счета фирм зачислялись деньги с назначением платежа «оплата за оборудование», «оплата по договору», «оплата по договору поставки», «оплата за приводное оборудование», «оплата по договору за магниты», «оплата за газовые баллоны», «оплата за электрокомпоненты», «оплата за электрооборудование».



Для оборота средств клиентов обвиняемые подозреваемые использовали счета фирм, открытые в КБ «Москоммерцбанк» (АО), АО «СМП Банк», ПАО «МИнБанк», АО «Альфа-Банк», Дополнительном офисе «Вернадский» в Москве филиала Банка ВТБ.

Услугами нелегальных банкиров пользовались больше десятка компаний, среди них все те же ООО «Абтроникс» Телегиных и ООО «База ЭК», связанная с Телегиными через бывших совладельцев фирмы «Аелек».

За проведение незаконных банковских операций удерживалась комиссия в размере 7,5%, 8%, 10%, 12% и 13% от сумм, отправленных клиентами. С «Абтроникса» и «Базы ЭК» брали наименьшую комиссию.

Всего через счета подставных фирм прошло свыше 570 млн рублей, размер комиссии (то есть преступного дохода) составил чуть более 57 млн рублей, следует из решения суда.

Американские схемы и санкции из-за оборонки

В 2016 году в США задержали россиян, которые приехали за электроникой на переговоры о поставках микросхем на $151 тыс. Уже тогда ФБР заподозрила «Абтроникс» Тимофея Телегина в нелегальном экспорте в Россию компонентов, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Задержанных просто депортировали, хотя могли посадить на много лет.

Телегин уволил сотрудников, а, когда они обнародовали историю в СМИ, подал в суд, писал «Ъ». Иск был отклонен. Решение от февраля 2019 года по иску к «АиФ-Северный Кавказ» опубликовано на сайте ставропольского суда, но текст, к которому возникли претензии у бизнесмена, почему-то найти на сайте издания не удается. После инцидента фирма Телегина продолжила поставки зарубежных компонентов и микросхем. В 2018 году в отношении бизнесмена и «Абтроникса» США ввели санкционные ограничения. В решении Бюро промышленности и безопасности США сказано, что фирма и Телегин закупали американские товары и перепродавали их подсанкционными российским структурам и армии РФ.

Весной 2019 года в переписке между Телегиным и Юрием Ореховым фигурировали несколько наименований товаров производства США. Сотрудник NDA GmbH подал запрос примерно на те же устройства дистрибьютору, говорится в документах по американскому уголовному делу. Товар оказался под экспортными ограничениями.

Представитель дистрибьютора в ответ напомнил, что на встрече в Гамбурге они уже обсуждали, что продукция находится под экспортным контролем и нужен сертификат конечного пользователя: «Сегодня утром коллега ответил мне, что запрос NDA привлек внимание из-за рисков, связанных с товарами для миссий, где участвует Россия».

Спустя несколько дней проходящая по американскому делу Светлана Кузургашева попросила сотрудника NDA заполнить документацию, куда рекомендовала вписать малазийскую NDA Aerospace (подставную, как считают американцы, компанию) как конечного пользователя, а целью применения устройств указать «научные исследования», следует из обвинительного заключения по делу Усса-Орехова-Телегина и прочих.

По большинству адресов, якобы связанных с NDA Aerospace, компанию обнаружить не удалось, отмечается в документе. А человек, находившийся в одном из офисов, признал, что фирма не имеет реального представительства в стране и в качестве контактов указал российский номер, почту Ланы Нойман и еще один электронный адрес, содержащий в написании «kuzurgasheva.nda».

У «Абтроникса» Тимофея Телегина, только по данным системы «Контур.Закупки» с 2011 года, было более 70 госконтрактов на поставку оборудования. В наименованиях закупок порой указывалось, что компоненты должны быть импортными или от конкретного производителя. Среди заказчиков были организации оборонного сектора, космической отрасли и научные учреждения.

Контракты «Абтроникса», которые можно обнаружить в открытых данных госзакупок, в основном стоили сотни тысяч или несколько миллионов. Их общая сумма оценивается в 137,5 млн рублей.

В 2019 году «Научно-Производственная Корпорация „Системы Прецизионного Приборостроения“» (структура «Роскосмоса») заказывала у «Абтроникса» как у единственного поставщика микросхемы и, судя по спецификации, там были указаны товары американского производителя Altera. Предприятие неоднократно пользовалось услугами этого поставщика. В другой закупке микросхем даже были указаны страны-производители закупаемого товара.

Среди заказчиков фирмы Телегиных было ФГУП «Гамма», которое также приобретало микросхемы, например, европейского производителя OMMIC в 2017 году. В 2018 году «Абтроникс», попавший в тот год под санкционные ограничения в США, также получил заказ на поставку микросхем и частотных умножителей американского производства (фирмы MACOM и Marki Microwave, судя из опубликованного проекта договора). ФГУП занимается защитой информации в Минпромторге и проводит «специальные работы в интересах» силовых структур и органов власти, следует из данных на ее сайте.

Компоненты иностранного производства заказывало и НПП «Салют», которое входит в «Росэлектронику» («Ростех»).

Среди покупателей «Абтроникса» в 2018 году был даже Главный научно-исследовательский вычислительный центр управделами президента РФ — Телегины туда поставляли телекомоборудование.

Долги и секретность

В 2022 году к «Абтрониксу» было подано несколько исков из-за неисполнения обязательств по контрактам. Среди истцов оказалось АО «Сетевые технологии». В одном из дел компания обвинила поставщика в неосновательном обогащении на сумму свыше 100 млн рублей.

Как следует из документов, «Абтроникс» должен был поставить электронные компоненты, однако обязательства не выполнил. Полученный аванс в полном объеме не вернул и остался должен более 92 млн рублей плюс проценты за пользование чужими деньгами. В процессе суда часть задолженности была перечислена. В итоге суд постановил взыскать в пользу «Сетевых технологий» около 72,2 млн рублей. В январе «Абтроникс» подал апелляцию.

Третьими лицами в деле стали «Росэлектроника», управляющаяся структурами «Ростеха», и РКК «Энергия» из «Роскосмоса». В обосновании требований «Сетевые технологии» указывали, что перечислили «Абтрониксу» деньги за исполнение договора комиссии, заключенного с ПАО «РКК „Энергия“». Разглашать данные о поставках РКК «Энергия» для суда отказалась, сославшись на секретность.

АО «Сетевые технологии» входят в «Росэлектронику». Предшественником компании был ФГУП «Внешнеэкономическое Объединение „Радиоэкспорт“», который в 2016 году попал под американские санкции.

В 2022 году «Сетевые технологии» в арбитраже взыскивали более 2,6 млн евро у поставщика электронных и радиокомпонентов SKOY Aeroservice GmBH — фирма в 2017 году взялась сделать поставку за 3,5 млн евро, получила аванс, но обязательства не выполнила, следует из материалов дела. Она расположена в Гамбурге по тому же адресу, что и та самая компания Орехова и Усса Nord — Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая проходит в американском деле сына красноярского губернатора. Более того, по данным немецкого реестра, Юрий Орехов был совладельцем SKOY Aeroservice GmBH.

Вот в этом доме в Гамбурге на Rothenbaumchaussee, 83 зарегистрированы обе компании

Летом 2022 года АО «Сетевые технологии» признано банкротом. В числе кредиторов появилась организация с названием Nord — Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, в карточке дела у нее, кстати, московский адрес — квартира на Ореховом бульваре. Компания заявила требования на 1,5 млн евро. На заседание от нее никто не пришел, в феврале 2023 года суд решил оставить заявление без рассмотрения.

Тайга.инфо