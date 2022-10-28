Сын красноярского губернатора объявлен в розыск в России после задержания в Италии

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Сын красноярского губернатора Александра Усса Артем объявлен в розыск в России. Ранее он был задержан в Италии по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег. По данным Тайги.инфо, бизнесмен уже заочно арестован московским судом.

Имя сына главы Красноярского края Артема Усса появилось в базе данных МВД, мужчина объявлен в розыск.

По данным Тайги.инфо, Артем Усс 27 октября арестован Мещанским районным судом Москвы. Ему вменяется ч. 4. ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее США предъявили пяти гражданам РФ обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В списке оказались Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, сообщил Минюст страны.



«17 октября Орехов и Усс были арестованы в Италии по просьбе США и ждут экстрадиции», — говорится в заявлении.

Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, считает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».

Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA,), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA называется Артем Усс. Кузургашева занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.

Подробнее о деле можно почитать здесь.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему имеет «политический окрас».

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — заявил Усс в своем телеграм-канале.

Артем Усс регулярно получает госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Ему принадлежит ООО «Сибуголь» (среди совладельцев также Денис Чигрин, Алексей Тихомиров и кипрская «Седрик Энтерпрайзис Лимитед»). Выручка компании в 2021 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — около 700 млн.

Уссу-младшему также принадлежит доля в УК «СМ.Сити», где один из совладельцев — Юрий Коропачинский.