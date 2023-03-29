Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 389

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:50 Адвокат Дмитрий Захватов опубликовал письмо дочери Алексея Москалева, который приговорен к 2 годам колонии по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК). Он рассказал, что Москалев сам вышел с ним на связь и попросил разместить письмо от Маши, которую держат в приюте без связи.

«Папа привет, я очень прошу тебя чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знай ты ни в чем не виноват я всегда за тебя и все что ты делаешь — правильно. Я тебя очень люблю, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Когда тебе плохо или ты волнуешься, я болею и мне очень плохо. Я верю что все будет хорошо и мы с тобой будем вместе. Надеюсь на лучшее и очень сильно люблю тебя, — сказано в тексте. — Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина, нужно верить, надеяться и любить, ведь побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить. Знай что мы победим, что победа будет за нами, чтобы не случилось мы вместе, мы команда, ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай — лучше тебя нету».

«Я горжусь. Да, папа, я могу сказать что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым и который так сильно любит свою дочь, — сказано в письме. — Когда наконец мы встретимся я подарю тебе большой хороший подарок. Папочка я не хочу писать как у меня здоровье и настроение, расстраивать тебя не хочу, но я поняла лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но ничего, мы встретимся и я тебе все расскажу. Вот такой знак (нарисованный Машей пацифик) означает противовоенный знак, этот кулон я подарю тебе как самому храброму человеку в мире! Love you, ты герой. Мой герой».



16:50 Красноярский электровагоноремонтный завод (АО «КрЭВРЗ») потребовали обанкротить. Это предприятие было основано еще в 19 веке.

Иск о банкротстве подало ООО «ЮК», говорится на сайте арбитража. Подробности дела пока не раскрываются.

Выручка АО «КрЭВРЗ» в 2021 году составила 2,1 млрд рублей. Чистый убыток — около 10 млн. Завод основан в 1898 году как Главные железнодорожные мастерские Сибирской дороги. Сейчас он занимается ремонтом ремонтов вагонов и электропоездов, модернизацией трамваев

По последним данным самого завода, 99% акций «КрЭВРЗ» принадлежат новосибирскому «СОЛО-Рент», которое было признано банкротом в октябре 2022 года. Этой компанией владел известный армянский девелопер Гайик Магакелян, сейчас она принадлежит Анжелине, Роберту, Эдгару Гайиковичам Магакелянам, а также Светлане Магакелян.

АО «КрЭВРЗ» входил в группу компаний Магакеляна «Афина Паллада». Она, в частности, строила вокзал на станции «Сеятель» в новосибирском Академгородке.

14:48 Санкции негативно влияют на экономику РФ, признали в корпорации «РусГидро», большинство акций которой контролирует правительство РФ. Об этом сказано в годовом отчете компании, на который обратила внимание Тайга.инфо.

«РусГидро», зарегистрированная в Красноярске, сообщила о резком росте цен на топливо по итогам 2022 года. С 76 до 104 млрд рублей.

Все подробности читайте здесь.

13:43 Выступление певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на Дне города в Норильске обойдется муниципальному бюджету в 8 млн рублей, следует из контракта на сайте госзакупок. На документ обратила внимание «Вёрстка».

Дефицит бюджета Норильска в 2023 году принят на уровне около 7 млрд рублей.

В договоре указано, что организаторы концерта должны правильно писать имя исполнителя на афишах и других материалах, указывая его только как SHAMAN.



Контракт подписали с И П Александром Качаном. С ним же, по данным сервиса «Контур.Закупки», заключали контракты на выступления SHAMAN в Архангельской области и городе Сысерть Свердловской области. Всего же меньше чем за год певец получил госконтрактов примерно на 30 млн рублей.

Кроме того, президентский фонд культурных инициатив выделил 28,8 млн рублей на постановку «этно-оперы» «Князь Владимир». Главную роль в этом творении исполнит SHAMAN Ярослав Дронов.

13:10 Дома и участки в городах Сибири начало подтапливать.

В поселке Озерный под Новосибирском подтоплено около 10 домов. В таун-хаусах затоплены цокольные этажи. Причиной инцидента МЧС назвало «переполнение канализационного коллектора талыми водами».

В Октябрьском районе Красноярска оказались подтоплены территории частных домов. Об этом сообщили в муниципальном учреждении «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»: «На улице Пировская работает две мотопомпы по откачке воды, а также ведутся работы по укреплению берегов в районе частных домов на подтопляемой территории.

За ночь уровень воды повысился на 24 см».

В Алтайском крае около города Новоалтайск начало подтапливать частные дома и приусадебные территории рядом с федеральной трассой. «Вокруг дома стоит вода, в доме до пола не хватает одного сантиметра, вода ещё не дошла чуть-чуть. У соседа 40 см воды в доме. Дело в том, что в прошлом году делали трассу М-52, отсыпали обочину и изменили нам уровень ландшафта. Теперь получается, что там, где уходила наша вода, ливнёвку засыпали, а сделать её никто не сделал», — рассказала жительница поселка Новый «Вестям».

В поселке Предтеченск Томской области затопило подъезд многоквартирного дома на улице Мелиоративной.

фото vk.com/ntn24

11:40 Бывшего министра здравоохранения Тувы Артыша Сата пристроили на должность врио главы минздрава подконтрольной РФ администрации Херсонской области.

Сата представил назначенный Путиным врио главы администрации Владимир Сальдо. Он утверждает, что Сат с лета 2022 года работал у него «советником во вопросам здравоохранения».

Артыш Сат возглавлял минздрав Тувы в 2019—2021 годах. Он же некоторое время был спикером кызыльского райсовета.

10:08 Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вступился за жителя Ефремова Алексея Москалева. Он вместе с командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным и директором «Лиги защиты интересов локальных войн и военных конфликтов» потребовали от прокурора Тульской области проверить законность приговора, по которому мужчина получил 2 года колонии. Письмо опубликовала пресс-служба Пригожина.

«Мы считаем вынесенный Алексею Москалеву приговор несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте», — сказано в заявлении.

Мужчину, который в одиночку воспитывает 13-летнюю дочь, задержали 1 марта по обвинению в повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3). Ее поместили в центр для несовершеннолетних. Несмотря на домашний арест Москалева, ребенка не вернули ему. Она остается без связи. Но адвокату передали​ рисунки Маши Москалевой разрешили сфотографировать письмо, которое девочка написала своему отцу — оно заканчивается фразой: «Папа, ты мой герой».



Суд рассмотрел всё уголовное дело за один день. 28 марта он приговорил Москалева к 2 годам колонии, но, как утверждает пресс-служба суда, мужчина якобы сбежал из-под домашнего ареста.

Главное на утро 29 марта

• Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил подсудимого к 2 годам колонии Алексея Москалева по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК), рассмотрев производство за один день. Во время вынесения приговора Москалева не было в зале суда.

«Был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста», — объявила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

Адвокат Владимир Билибенко заявил, что сам узнал о побеге своего подзащитного от пресс-секретаря суда.

Мужчину, который в одиночку воспитывает 13-летнюю дочь, задержали 1 марта. Ее поместили в центр для несовершеннолетних. Несмотря на домашний арест Москалева, ребенка не вернули ему. Она остается без связи. Но адвокату передали​ рисунки Маши Москалевой разрешили сфотографировать письмо, которое девочка написала своему отцу — оно заканчивается фразой: «Папа, ты мой герой».

• В Абакане начался суд над главным редактором сайта «Нового фокуса» Михаилом Афанасьевым. Его обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК («фейки» об использовании ВС РФ за пределами РФ с использованием служебного положения).

Афанасьеву вменяют публикацию о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину. Часть информации в ней якобы не соответствовала действительности. Афанасьева посадили в СИЗО еще в апреле 2022 года. У него остались жена и пятеро детей. Им не дают свиданий и звонков.

При этом, как писала Тайга. инфо, в материалах дела есть показания сами росгвардейцев, которые подтвердили следствию, что часть силовиков покинули расположение заранее, сославшись на болезни. Они также говорили следователям, что о переходе в чужую страну они могли знать еще до официального объявления боевых действий 24 февраля, и им ставили задачи по «охране улиц Киева» и «зачистке». Более того, Росгвардия не является частью Вооруженных сил РФ, любая информация о ней вне зависимости от правдивости не была уголовно наказуема до 5 апреля 2022 год (в этот день вступили в силу поправки в статью 207.3 УК, распространившие ее действия и на «исполнение государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ). А момент «преступления» Афанасьева, по версии следствия, оканчивается 4 апреля.

• Алтайский краевой театр драмы скрыл имя драматурга и публициста Виктора Шендеровича* в афише его комедии «Два ангела, четыре человека». В описании постановки сказано, что она «без автора».

«„Двух ангелов“ в России играют! Просто не могут вспомнить фамилию автора», — написал Шендерович в соцсетях.

Публицист покинул РФ еще до начала «спецоперации».

• Студентов Московского физико-технического института обяжут учить китайский язык, чтобы они могли «читать техническую документацию». Об этом заявили в вузе «Ведомостям»: «Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа»

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» рассказал о жалобах студентов МФТИ, которых «заставляют учить китайский язык» вместо испанского, немецкого и французского.



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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