Новосибирский суд приговорил переехавшего ребенка депутата от «ЕР» к исправительным работам

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Новосибирский суд приговорил переехавшего ребенка депутата от «ЕР» к исправительным работам
29 Мар 2023, 08:04

Бывший депутат Татарского райсовета Новосибирской области Сергей Мамонтов отделался исправительными работами за то, что переехал ребенка на машине и скрылся. Он избирался от «Единой России».

Мировой суд Татарского района признал 67-летнего Мамонтова виновным по ст. 125 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состояния). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Максимальный срок по этой статье — 1 год колонии.

Ранее мировой суд закрыл дело Мамонтова под предлогом «примирения сторон» — депутат выплатил матери ребенка компенсацию в 1 млн рублей. Но прокуратура успешно обжаловала решение.

Напомним, 30 октября Сергей Мамонтов за рулем Toyota RAV4 буквально переехал шестилетнего мальчика во дворе дома. Затем он подошел к нему, а потом спокойно сел в машину и уехал. Позже, как утверждали в МВД, 67-летний водитель сам пришел в отдел.

Освидетельствование показало, что Мамонтов был трезв. На него также составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Подозреваемый признал вину. Его исключили из «ЕР».

Сергей Мамонтов — директор «Татарского дорожно-ремонтно-строительного управления» (местного филиала крупного господрядчика «Новосибирскавтодора»).


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