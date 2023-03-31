Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 391

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

18:10 Мэр иркутского города Свирска заявил, что мобилизованных из региона снова отправили «на передовую».

«Мы [администрация Свирска] поднимали вопрос — что кидают парней невооруженных и так далее, — цитируют „Люди Байкала“ мэра Владимира Орноева. — Это мы первые подняли этот вопрос, и после этого туда уже все поехали — и [военная] прокуратура, и правительство [Иркутской области]. После наших звонков, наших колоколов. <…> Мы своих парней поддерживаем, потому что, к сожалению, информация не совсем хорошая идёт оттуда».

По словам чиновника, полк №1439 с иркутскими мобилизованными «находился в самых тяжелых условиях»: «Девятая и десятая роты снова ушли на передовую, снова ушли в окопы».

Кроме того, Орноев отметил, что существуют проблемы с вывозом погибших.

В феврале мобилизованные из Приангарья (полк 1439) трижды просили Путина вернуть их из штурмовиков в тероборону. В одном из заявлений они рассказали, что их их передали под командование ДНР и могут расстреливать за отказ идти в штурмовики. Третье заявление военнослужащих их жены отправили в онлайн-приемную Главной военной прокуратуры. Губернатор Кобзев уверял, что держит ситуацию на контроле. 2 марта мобилизованные заявили, что их «отправили на штурм».

17:02 Путин не будет публиковать свою декларацию о доходах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: «В этом году публикация не предполагается».

Чиновники администрации президента также не будут публиковать их. Документы якобы проверят в непубличном порядке.

Ранее федеральные власти приняли законы, позволяющие не публиковать декларации чиновников, депутатов Госдумы и сенаторов. Кроме того, разрешили не публиковать отчеты депутатам региональных парламентов и муниципалитетов (те, кто не получают зарплату из бюджета даже не будут сдавать декларации).



16:47 Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности стран Евросюза к обсуждению отправки миротворцев в Украину: «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны—члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (в Украину), или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал заявление: «Это чрезвычайно опасное обсуждение. Потенциально это очень опасная тема».

16:00 Генпрокуратура РФ объявила деятельность «Свободного университета» (Латвия) «нежелательной на территории РФ».

Якобы «Свободный университет» «основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России», а «профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими».

Учреждение обвинили в том, что «литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя».

«В ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии», — уверяют в Генпрокуратуре.

14:45 В России возбуждено уголовное дело по редкой статье из-за «не предотвращения нападения ВСУ на территорию РФ», пишет «КоммерсантЪ». Офицера обвинили по ч. 2 ст. 340 УК (нарушение правил несения боевого дежурства, повлекшее тяжкие последствия).

Дело, как утверждает издание, было возбуждено «весной» 2022 года «в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области». Напомним, что Кремль начал спецоперацию еще в феврале 2022 года, то есть зимой. В постановлении неназванного суда, на которое ссылается «Ъ», утверждается, что «погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей».

Фамилия подозреваемого не названа. Но, как обратила внимание Тайга. инфо, 2-й Западный окружной военный суд еще летом 2022 года рассматривал апелляционные жалобы некоего Дмитрия Дмитракова на арест, санкционированный Курским гарнизонным военным судом. Дмитракову также вменяли ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий). Позже апелляцию на меру пресечения, избранную Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом, по делу с таким же набором статей рассматривал 1-й Западный окружной военный суд.

Подозреваемый не признает вину.

14:20 Журналиста и лидера камчатского «Яблока» Владимира Ефимова признали виновным в повторной «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Судья Петропавловск-Камчатского горсуда Наталья Лычкова приговорила его к штрафу в 200 тыс. рублей.



«Поводом для возбуждения уголовного дела стали пацифистские посты Владимира Ефимова в социальных сетях. Ранее он был дважды оштрафован за свою позицию по административной статье о „дискредитации“», — рассказали в «Яблоке».

Ефимову также на два года запретили публиковать материалы в интернете.

Владимир Ефимов в 1989 году он стал одним из организаторов первой в СССР негосударственной независимой телевизионной компании ТВК и 18 лет был ее главным редактором. Ефимов — уже второй региональный лидер «Яблока», получившим наказание по уголовной статье о «дискредитации». Ранее решение о штрафе в 200 тыс. было вынесено в отношении председателя якутского «Яблока» Анатолия Ноговицына.

13:50 Кузбасский уголь решили вывозить в Китай по Енисею и Северному морскому. Первую партию в 30 тыс. тонн отправят уже в навигационный период 2023 года, заявил замруководителя администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Леонид Федоров.

«Планируется в навигацию 2023 года организовать экспериментальный рейс — первые 30 тыс. тонн угля из Кузбасса с перевалкой частично в Красноярске и Лесосибирске. Доставить [груз] в Енисейский залив в район Усть-Порта, перегрузить на судна и направить, скорее всего, в Китай», — цитирует Федорова ТАСС.

Перевозить уголь по сибирским рекам предложил Минтранс Р Ф еще в феврале 2023 года под предлогом перегруженности Транссиба и БАМа.

13:13 15-летнего жителя Барнаула поставили на «учет» из-за репоста фото с браслетом главкома ВСУ Валерия Залужного. Копию постановления административной комиссии Индустриального района города опубликовал «Алтапресс».

На молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацисткой символики или символики экстремистских организаций) из-за того, что на фото с браслетом Залужного якобы была «свастика», но ее там не было. На нем был не запрещенные законодательством РФ славянские и скандинавские руны.

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) во главе с замглавы Индустриального района Барнаула Евгенией Перфильевой решила, что молодой человек якобы сделал репост записи из-за «подросткового нигилизма, непризнания традиционных духовных и культурных ценностей общества». После того, как полиция отказалась возбуждать дело против подростка, КДН сама вынесла ему «предупреждение».

Также в состав КДН входят замначальника отдела полиции по Индустриальному району Андрей Бортников, представитель госучреждения «Управление социальной защиты населения по Барнаулу» Алина Абалкина, чиновники мэрии Ирина Короткова, Алла Клабукова, Алексей Миляев, инспектор МЧС Светлана Карпова, советник КДН Ольга Черных и еще несколько человек.

12:27 Уголовное дело основателя независимой горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова поступило в Горно-Алтайский городской суд, говорится в карточке производства. Предварительное заседание прошло 31 марта. Мужчину обвиняют по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение «заведомо ложной информации» о действиях ВС РФ за пределами РФ по мотивам политической ненависти или вражды)

Михайлову вменяют размещение девяти постов в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай» весной 2022 года. В них шла «шла речь о разрушении больницы в Мариуполе, гибели женщин и детей, уничтожении театра в Мариуполе, роли генерала Михаила Мизинцева в описанных событиях», также ему вменяют «публикацию об убийствах мирных жителей Бучи на сайте „Листка“», рассказали «Сетевые свободы».

Михайлов полностью отрицае вину. Он находится в СИЗО уже почти год.

«Главный редактор издания Виктор Рау, заявил, что разместил указанные материалы именно он. В подтверждение его слов публикации на ресурсах издания продолжают выходить ежедневно. Следствие, в свою очередь, не смогло установить, откуда, с какого устройства и кем именно выполнены публикации, — уточнили в „Сетевых свободах“. — Доказательств причастности журналиста к вменяемым в вину публикациям следствие так и не представило, однако прокурор одобрил передачу дела в суд».

Рассмотрение дела по существу начнется 7 апреля.

12:20 Студенты омского филиала Ульяновского института гражданской авиации столкнулись с проблемами. Они не могли выпуститься из учреждения из-за недофинансирования и отсутствия запчастей для техники.



Все подробности читайте здесь.

11:49 Японские власти расширили санкции в отношении России — введен запрет на экспорт ряда товаров.



Новые ограничения вступят в силу 7 апреля. Япония, как сообщает ее министерство экономики, торговли и промышленности, вводит запрет на экспорт стали, алюминия и изделий из них, строительной техники, двигателей для авиации, электрооборудования и его частей, самолетов и космических аппаратов, их частей, в том числе беспилотников, радиоаппаратуры для навигации, оптического оборудования (в частности камер и биноклей), игрушек.

10:50 Глава «Союза отцов Новосибирской области» Сергей Майоров написал донос на группу «Сплин» из-за того, что выступление коллектива заявлено на рок-фестивале «Ветер Сибири», который запланирован в регионе на начало августа.

«Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы „Сплин“, Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого? Нужно усилить контроль за этими организаторами, — сказано на странице Майорова во „ВКонтакте“. — Недопустимо предоставлять площадку подобным исполнителям. Нужно понимать, сейчас идет специальная военная операция, люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства, интересов сограждан».

Что именно Майоров имел в виду, он уточнять не стал. Примеров того, как «Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает», Майоров тоже не привел.



В 2020 году Сергей Майоров безуспешно пытался избраться в горсовет Новосибирска.

Отметим, что рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был стать крупнейшим в регионе, был запланирован еще в 2022 году в Бийске. Но его отменили по «рекомендации» властей под предлогом коронавируса. На фестивали планировали выступить «Сплин», «Звери», «Ундервуд», «Слот» и другие.

Главное на утро 31 марта

• МВД Беларуси подтвердило задержание жителя Тульской области Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК). Напомним, силовики пришли к мужчине, который в одиночку воспитывает дочь Машу после того, как в шестом классе она нарисовала на уроке ИЗО антивоенный. Учителя вызвали полицейских, в школу приезжали сотрудники ФСБ: сначала на отца завели административное дело из-за комментария про военных в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП), а в конце 2022 года возбудили уголовное дело.



Суд огласил приговор Москалеву 28 марта. Его не было в зале — по утверждению пресс-службы суда, он сбежал из-под домашнего ареста. На следующий день адвокат Захватов рассказал, что Москалев вышел с ним на связь и опубликовал письмо его дочери Маши Москалевой, которую после возбуждения дела против отца отправили в приют. Девочка писала, что ее отец — герой.



На этом фоне проявилась мать Москалевой Ольга Ситчихина, которая прежде отказывалась забрать ребенка из детдома. «[Губернатор Тульской области Алексей] Дюмин уговорил мать Маши Москалевой забрать ее себе, — написал адвокат Дмитрий Захватов в телеграме. — Сказки про „не давал видеться“ [которые рассказывает мать] не читайте. Напоминаю, что Дюмин пытается урегулировать ситуацию примерно в том же ключе, в котором о жертве насилия говорят „сама виновата“».

Более того, сама Ситчихина, работающая охранницей, заявила, что «отобьет ее [дочери] политику, антипропаганду и рисунки».

• Осужденный за убийство житель села Кировской области Иван Россомахин, получивший в 2020 году 14 лет колонии за убийство, завербовался в ЧВК «Вагнер», уехал на «спецоперацию» и вышел на свободу. Когда же он вернулся в родное село Новый Бурец 21 марта, то начал угрожать местным жителям расправой, а потом убил человека, рассказал телеканал «Вятские поляны».

Местная жительница рассказала, что, вернувшись из Украины, Россомахин начал пить, ходил по селу с вилами и топором, и, по словам женщины, кричал: «Убью всех, перережу всю семью». Редакция также опубликовала видео, как мужчина топором разбивает окна двух автомобилей.

Жители потребовали организовать встречу с полицией. Начальник районного управления МВД Вадим Варанкин пообещал, что Россомахин скоро снова уедет на «спецоперацию»: «Ожидаемо было, что будет чудить, потому что это человек крайне неспокойный, проблемный — это все было ожидаемо. <…> Во вторник [28 марта] мы его садим со всеми манатками в поезд, и чтобы он отсюда свалил, чтоб я его больше здесь не видел. От этого отморозка можно ожидать чего угодно».

Но вскоре после выхода сюжета, 29 марта, житель соседнего города — Вятские Поляны — нашел в доме труп своей матери с колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве задержали Ивана Россомахина, который по информации Baza, написал явку с повинной.

• Россия внесла Венгрию в список «недружественных стран» из-за присоединения к санкциям.

«Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры», — сказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов

• Центральный банк РФ продлил еще на полгода ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами.

«С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», — напомнили в ЦБ.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.