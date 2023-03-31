Новосибирского губернатора отпустили без вопросов
Новосибирскому губернатору Андрею Травникову («Единая Россия») не стали задавать вопросов о его отчете в заксобрании, несмотря на многочисленные скандалы с инфраструктурными проектами. На этом фоне Кремль убирает не его, а главу Омской области, в которой, как минимум, успели построить ледовый дворец в срок.
28 марта в Новосибирске прошло важное политическое событие — заксобрание заслушало и утвердило отчет губернатора за 2022 год. Однако событие это осталось практически незамеченном в информационном пространстве. Вы не найдете видеозаписи выступления губернатора, его не показали даже на правительственном ОТС (только краткую нарезку).
В отличие от выступления главы
Столь «сухой» вариант принятия отчета без вопросов со стороны депутатов выглядит странно.
Во-первых, вопросов к Травников много, и в том числе — у депутатов заксобрания. Частно-государственное партнерство по поликлиникам, которые должны были быть сданы еще в прошлом году, но из которых активно строится только три. До сих пор не запущенные ЛДС и станция метро «Спортивная».
Предлагаем те вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать:
Когда будет первый матч, когда в новый ледовый дворец спорта попадут зрители? И что с дорогами к ЛДС — надо ли их переделывать или не надо?
Как идет конкурс по новым мусорным концессиям? Насколько вырастет тариф на вывоз мусора после запуска мусоросортировочных заводов?
Что там с четвертым мостом, что с коллектором под развязкой?
Много есть вопросов, которые были бы неприятны губернатору, если бы прозвучали на сессии. И они не прозвучали.
Во-вторых, есть еще политическая целесообразность и вопросы пиара. Отчет губернатора перед депутатами — прекрасная, казалось бы, возможность для лидеров фракций и рядовых депутатов показать, как они радеют об избирателях. Обратить внимание губернатора, попросить решить застарелую проблему, сделать популистское предложение. Но, видимо, какие-то обстоятельства отменили и политическую целесообразность.
Скорее всего эти обстоятельства — приближающаяся кампания по выборам главы региона. Похоже, что политическим элитам Новосибирска недвусмысленно довели нежелательность скандалов и шумихи.
Впрочем, есть версия, что отсутствие содержательных вопросов со стороны депутатов было своего рода троллингом в ответ на бессодержательное выступление. Но эта версия плохо стыкуется с единогласным голосованием.
Отчет губернатора мог бы стать предвыборным шоу, стартом избирательной кампании — но, видимо, сценарий триумфа губернатора-единоросса не сложился. Слишком очевидны проблемы, которые в этот сценарий не укладываются. Поэтому пошли по принципу «слово — серебро, молчание — золото».
Также довольно тихо прошел отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) — по сведениям Тайги.инфо политический блок правительства приложил к этому немалые усилия. Также Локоть, в отличие от своих однопартийцев-депутатов, до сих пор не высказался по поводу отмены прямых выборов мэра. Молчание в обмен на молчание — единороссы не критиковали Локтя на его отчете (хотя, казалось бы — утка хрома на обе ноги), а коммунисты не задавали лишних вопросов Травникову.
Своего рода, Омерта среди новосибирских политиков.
Вспомним и совещание в мэрии, на которое не смогли попасть многие депутаты и чиновники. Там губернатор Травников, по сведениям Тайги.инфо, мог предложить Локтю объединить усилия в преддверии губернаторских выборов.
Мы не знаем, о чем в очередной раз договорились Травников и Локоть, но взаимное молчание партии и власти и как бы оппозиции красноречивее слов.
29 марта ушел в отставку губернатор Омской области Александр Бурков, хотя он не значился в списках губернаторов-аутсайдеров, а омский ЛДС, в отличие от новосибирского, был сдан и запущен в соответствии с графиком. Как и в прошлом году, губернаторопад пришелся на весну. Но Новосибирскую область он, судя по всему, не затронет — у нас готовятся к предвыборному сезону.
Михаил Кузнецов