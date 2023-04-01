Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 392

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:38 Полиция попыталась сорвать концерт известной пианистки Полины Осетинской в ДК «Рассвет» в Москве, передает ОВД-Инфо* со ссылкой на очевидцев.

Силовики пришли на концерт и заявили, что его запрещают «по распоряжению ОВД Пресненский». Но когда собрались зрители, полицейские ушли. В антракте они вернулись, объявили эвакуацию якобы из-за звонка о минировании. Но после того, как собака за полчаса ничего не нашла, часть публики вернулась в здание.

Полина Осетинская осудила «спецоперацию» Кремля в Украине и подписывала письмо к Путину с требованием прекратить боевые действия. После этого у нее отменяли концерты в Иркутске и Петербурге.

12:50 Каждая четвертая российская семья оказалась должником. Это следует из материалов всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам Банка России.

По данным опроса ЦБ более 12 тыс. россиян в 38 городах, у 23,1% домохозяйств есть долги. Медианная сумма обязательств по всем типам задолженности составила 140 тыс. рублей.

Больше всего долгов у семей по потребительским кредитам (10,5%). В среднем по ним должны 100 тыс. рублей. Еще 6,4% опрошенных россиян имеют задолженности по кредитным картам, 5,3% — по ипотеке (средний долг оценивается в 1 млн).

«Высокая долговая нагрузка домохозяйств смещена в сторону низкодоходной группы. Это домохозяйства, в доходах которых высокую долю занимают трансферты, а в расходах — траты на продукты питания и ЖКХ, — отметила первый зампред ЦБ Р Ф Ксения Юдаева. — Эти домохозяйства почти не имеют сбережений, которые могли бы служить подушкой безопасности в случае сокращения их доходов».

11:42 С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он закончится 15 июля. Планируется отправить в войска 147 тыс. человек, говорится в указе Путина.

Пока призывают тех, кому от 18 до 27 лет.

Но в марте единороссы внесли в Госдуму законопроект о повышении верхнего порога призывного возраста до 30 лет с января 2024 года, а нижнего — до 21 года, но лишь с января 2026 года. Пока он не принят, но о таком повышении призывного возраста ранее говорил министр обороны Сергей Шойгу.

11:25 Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв («ЕР») потребовал от местного губернатора Александра Осипова разобраться с тем, что участники «спецоперации» из региона не получают обещанные выплаты. Они уже заявили о готовности выйти на митинг.



«Наверно, необходимо губернатору по прибытии из Владивостока заставить всех должностных лиц, которые должны обеспечить наших участников специальной военной операции положенными выплатами, и эту тему закрыть моментально», — сказал «Чите.ру» Гурулёв.

«Добровольцы», участвовавшие в «спецоперации», ранее заявили, что столкнулись с трудностями при получении выплат от краевых властей. Они даже встретились с вице-премьером региона Андреем Кефером. По словам одного из мужчин, региональные выплаты должны были получить еще осенью 2022 года перед отправкой, но им пообещали, что деньги придут, когда они сами вернутся из зоны «спецоперации».

«Мы вернулись в начале февраля, уже почти два месяца прошло, а вопрос так и не решается, — отметил недоумевающий мужчина. — Мы списки подали, и всё. В военкомате спрашиваем — там отвечают: „У нас нет распоряжения губернатора“. Я снова заключил контракт, пока нахожусь в отпуске до 5 апреля, но в настоящий момент по этому контракту тоже никаких выплат не получил — ни губернаторских, никаких».

Военнослужащие даже пообещали провести митинг, если вопрос не решится.

11:00 Независимый новосибирский депутат Сергей Бойко прокомментировал признание «иноагентом».

«Что сказать, достойная компания, не стыдно присоединиться. Думал ли я когда-нибудь, что окажусь в одном шорт-листе с Макаревичем*, Галкиным* и Земфирой*? — написал Бойко в своем телеграм-канале. — Обычно минюст иноагентам всякую фигню пишет, а меня прямо уважили, четко отразили политическую позицию. Я и правда всегда говорил, что избранный депутат должен действовать в интересах избирателей, а не кремлевской шоблы приватизировавшей „Отечество“».

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Главное на утро 1 апреля

• Минюст РФ объявил «иностранными агентами» независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко и лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского. В сообщении ведомства нет ни слова о каком-либо возможном «иностранном финансировании».



Покровский якобы «открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины» и «негативно высказывался в отношении граждан РФ», а Бойко якобы «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью РФ».

Кроме того, в реестр добавили главу Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова, просветительский проект «Теплица социальных технологий», помогающий сотрудникам НКО и активистам, а также общественные объединения «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия».

• Минцифры РФ объяснило пропажу возможности удалить профиль на сайте госуслуг онлайн «участившимися взломами личных кабинетов», в том числе «с использованием методов социальной инженерии».

Ранее удаление возможности избавиться от профиля связали с началом призывной кампании в ВС РФ — с 1 апреля повестки могут отправлять и через сайт госуслуг. Но в личном аккаунте можно отключить уведомления от госорганов в разделе «уведомления». «Удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», — напомнили в Минцифры.

• Редакции крупнейших американских изданий Bloomberg, New York Times, Washington Post и Politico выпустили совместное заявление с требованием освободить корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Мы глубоко обеспокоены задержанием Россией Эвана Гершковича, уважаемого репортера Wall Street Journal, чье освещение событий в России было честным и точным в то время, когда миру нужна надежная информация. Задержание Эвана призвано оказать давление на независимую журналистику и лишить общественность важных новостей. Мы призываем немедленно освободить Эвана», — сказано в заявлении.



ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (статья 276 УК). Его задержали в Екатеринбурге, где он, как уверяют чекисты, собирал данные о «предприятии российского ВПК». При это в реальности он готовил текст о работе ЧВК «Вагнера». Московский суд отправил его в СИЗО «Лефортово». Коллеги и правозащитники предполагают, что за арестом стоит желание Кремля пополнить обменный фонд.

• Власти США призвали всех граждан страны покинуть Россию. Рекомендации относятся в том числе к журналистам, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России — будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки — вам нужно уехать сейчас же. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

