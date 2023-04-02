Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 393

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Главное на утро 2 апреля

• Новосибирца Илью Бабурина, которого подозревают якобы в организации поджогов военкоматов, также обвинили в покушении на государственную измену, сообщает «Зона солидарности».

Бабурин был задержан в сентябре 2022 года. Ему вменили организацию теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК). По версии следствия, молодой человек «по заданию иностранных заказчиков» искал «исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов». Позже к обвинению добавили вовлечение в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), наконец, 31 марта его обвинили в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК).

При этом новых эпизодов в деле не появилось, отметили правозащитники. В постановлении следователя ФСБ сказано, что Бабурин «организовал совершение террористического акта» по заданию украинского батальона «Азов», который летом 2022 года Верховный суд России признал террористической организацией и запретил его деятельность в РФ.

«Зона солидарности» считает, что это «беспрецедентный случай», так как обвинение в подготовке к госизмене основывается на гипотетических планах поджечь военкоматы: «Мы считаем, что это дело мотивировано политически и тем, что сотрудники ФСБ пытаются таким образом отчитаться о борьбе с „врагами народа“».

Молодой человек отказался от сделки со следствием. Поэтому, по сведениям «Зоны солидарности», над ним издеваются в СИЗО.

• В Первоуральске Свердловской области полицейские задержали 73-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат. По данным телеграм-канала Shot, женщина несколько дней, по указанию мошенников, брала займы в банке, чтобы закрыть кредит, в существовании которого ее убедил «дознаватель Лебедев». После того, как пенсионерка перевела около 400 тыс. рублей, ей снова позвонил «дознаватель Лебедев». Он поблагодарил женщину за помощь и предложил принять участие в еще одной «операции правоохранительных органов», пообещав 200 тыс.

31 марта с женщиной связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он и объяснил пенсионерке, что «операция» будет проходить в местном военкомате, а также рассказал ей, как изготовить «коктейль Молотова», которым надо будет «напугать террористов». Она принесла бутылку с зажигательной смесью к военкомату, но поджог не удался, и она ушла. Позже ей снова позвонил «сотрудник ФСБ» и убедили попробовать еще раз. Когда пенсионерка вернулась к военкомату, ее задержали.

• Корреспонденту петербургского издания «Ротонда» Серафиму Романову начали угрожать неизвестные после того, как он попытался взять интервью у журналистки Ксении Парфеновой, работавшей в медиахолдинге Евгения Пригожина «Патриот», сообщает «Ротонда».

Парфенова проработала почти 10 лет на структуры Пригожина, в марте 2023 года уволилась с должности главреда издания «Политика Сегодня» и уехала по студенческой визе в Испанию. Теперь, по ее словам, она спокойно живет в Европе и учится «испанской расслабленности». Журналист Серафим Романов спросил у девушки, не хочет ли она дать интервью, но она ответила, что намерена поставить «на паузу любые взаимоотношения со СМИ». После этого Серафиму начали поступать угрозы от неизвестных, а паблики, связанные с холдингом Пригожина, опубликовали скриншот его переписки с Ксенией.

• Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых персональных санкций против россиян и компаний из РФ. Под них, в частности, попали жена и сын зампреда Совбеза Р Ф Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. Новые ограничения затронули Любовь Кабаеву, мать гимнастки Алины Кабаевой.

Кроме того, в список попала Табарик Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, а также Любовь и Надежда Кириенко, дочери замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.