Новосибирских и московских врачей зовут на ФАРМАльный диктант

© Pixabay.com/mohamed_hassan
Новосибирских и московских врачей зовут на ФАРМАльный диктант
04 Апр 2023, 06:20

В России впервые пройдет ФАРМАльный диктант. Проект от создателей Тотального диктанта должен развеять миф о непонятном почерке медиков.

ФАРМАльный диктант пройдет в Москве и Новосибирске 8 апреля, в день Тотального диктанта. Это совместный проект организаторов ежегодной акций по проверке грамотности и компании Renewal.

«Согласно идее проекта, ФАРМАльный диктант напишут врачи, фельдшеры, фармацевты, студенты медицинских учебных заведений — все, кого интересуют не только медицина и фармакотерапия, но и проверка своей грамотности. Одна из задач проекта — развеять миф о том, что у работников сферы здравоохранения обязательно должен быть непонятный почерк. Диктовать текст Василия Авченко, ставшего в этом году автором Тотального диктанта, также будут представители медицинского общества», — рассказали Тайге.инфо организаторы.

Площадки ФАРМАльного диктанта работать в Новосибирской областной клинической больнице, а также в московском Сеченовском университете.

«Во время пандемии коронавируса российские медики проявили себя настоящими героями. В совместном проекте с Renewal, подготовленном специально для врачей, мы видим возможность выразить им слова благодарности и поддержки», — отметил исполнительный директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

О полной программе Тотального диктанта-2023 читайте здесь


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