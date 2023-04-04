Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 395

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:14 Дочернюю компанию «Российских железных дорог», занимающуюся жилым и коммерческим строительством, решили обанкротить. Иск о несостоятельности АО «Желдорипотека» подала фирма «ПСК-Вектор» из Оренбургской области, говорится на сайте арбитража.

Выручка «Желдорипотеки» в 2021 году составила около 900 млн рублей, чистый убыток — 1,5 млрд.

«Через специалистов АО „Желдорипотека“ проходят сотни земельных участков и проектов. Часть проектов компания реализует самостоятельно, часть — с привлечением соинвесторов, часть — выставляет на продажу в рамках реструктуризации портфеля проектов и земельного банка компании, — утверждается на сайте компании, подконтрольной госкорпорации. — <…> ОАО „РЖД“ и АО „Желдорипотека“ совместно реализуют проекты на 26 крупных земельных участках, принадлежащих ОАО „РЖД“, общей площадью порядка 640 га в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Астрахани, Перми, Владивостоке, Саратове, Нижнем Новгороде и Новосибирске».

12:40 На автобусах в Новосибирске появилась новая реклама ЧВК «Вагнер», без указания телефонов, по которым можно завербоваться. Фото Тайги.инфо.





12:20 Курс евро превысил 86 рублей в начале торгов на Московской бирже. Отметка преодолена впервые с 15 апреля 2022 года.

Курс доллара подошел к 79 рублям.

12:00 Российские соцсети удалили видео с жителями Иркутской области, попавшими в плен в Украине, по требованию Генпрокуратуры РФ . Хотя факты попадания в плен подтвердили мэр иркутского Саянска и красноярский депутат Госдумы (оба — «Единая Россия»).

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10:37 Украинские журналисты сняли бывшую жену заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлану во французском Куршевеле на отдыхе вместе с Валерием Меладзе. Вечеринка проходила 8 марта 2023 года. Сюжет опубликовала «Украинская правда».

Тимур Иванов и Светлана Иванова формально развелись через суд в июле 2022 года. Журналисты-расследователи называли развод «фиктивным». Светлана вернула фамилию Маниович.



Сам Меладзе отказался отвечать на вопросы журналистов о том, как ему отдыхается во время боевых действий в Украине. Кроме экс-жены замминистра обороны, с ним отдыхал известный московский девелопер Андрей Колочинский, утверждают журналисты.

Тимур Иванов был назначен замминистра обороны РФ в 2016 году. До этого он работал в правительстве Московской области во главе с губернатором Сергеем Шойгу (ныне министр обороны), а потом был гендиректором АО «Оборонстрой».

Главное на утро 4 апреля

• Беспилотники ударили по военкомату и отделу полиции в Брянской области, утверждает губернатор Александр Богомаз. Здание комиссариата в Севске получило повреждения.



«Еще одна атака <…> совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет», — написал Богомаз в телеграме.

Чиновник не привел ни фото, ни видео в качестве доказательств.

• Протокол о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) составили на депутата горсовета Красноярска Игоря Гринёва. Преследование связано с постом во «ВКонтакте» о выводе войск из Херсона

«Сегодня Путин и Шойгу сдают Херсон. Зачем туда приходили, ущербные? <…> Испанский стыд», — писал Гринёв во «ВКонтакте» 9 ноября.

Кроме того, 12 ноября Гринёв комментировал другие действия Кремля: «Сегодня стало известно, что по просьбе турок Путин сдаёт и Кинбурнскую косу уже на левом берегу Днепра. ДНИЩЕ!!! „Великий стратег“, которого имеют все кто пожелает, от турок до таджиков».

По словам Гринёва, кто-то написал на него донос в прокуратуру. Отметим, что с Гринёвым долгое время публично конфликтует местный влиятельный единоросс Вячеслав Дюков. Гринёв работал нейрохирургом в больнице скорой медицинской помощи, но после того, как он критически высказывался о работе минздрава, специалиста, кандидата медицинских наук перевели в санитары.

• Московских полицейских из полка МВД, который специализируется на разгоне митингов, вывезли на полигон у парка «Патриот» и раздали им пулеметы. Речь идет о 600−700 силовиках, утверждает Baza.

«Вызывали в том числе тех, кто был на выходных. Каждому сотруднику полагалось 100 патронов калибра 7.62. По итогам стрельб за всеми стрелками закрепили пулемёты. Вероятно, часть полицейских из спецполка летом уедет на Донбасс — сменить коллег из Санкт-Петербурга и заниматься охраной объектов в ДНР и ЛНР», — пишет издание. В мае 2022 года туда уехали 130 сотрудников из спецполка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

• Путин наградил орденом Мужества «военкора» Владлена Татарского (Максим Фомин). Тот погиб при взрыве на время творческой встрече в питерском кафе.

Подозреваемой стала Дарья Трепова, которая якобы передала Татарскому статуэтку со взрывным устройством.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

