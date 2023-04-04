Более 100 подтоплений произошло в Новосибирске

© Владислав Некрасов
Более 100 подтоплений произошло в Новосибирске
04 Апр 2023, 07:16

С 26 марта в Новосибирске зафиксировано 115 случаев подтопления дорог и домов, в том числе многоэтажек.

«С 26 марта по сегодняшний день в результате активного снеготаяния произошли подтопления придомовых территорий многоквартирных жилых домов, частного сектора и дорожной инфраструктуры на территории города. Всего 115 случаев», — сообщил на совещании в мэрии начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко (цитата по ТАСС).

По словам чиновника в 11 случаях — это подтопления многоэтажек, в 85 — частных домов и 19 случаев — выход воды на проезжую часть.

«В период активного снеготаяния наибольшую опасность представляют склоны и стоки, подтопления пониженных участков местности, подвальных помещений частного сектора и хозяйственных построек. На сегодняшний день вскрытие рек предполагается в конце первой — начале второй декады апреля, это на 5−7 дней раньше срока», — отметил Куценко.

Ранее сообщалось о подтоплении домов в поселке Озерный под Новосибирском. В таун-хаусах оказались затоплены цокольные этажи. Причиной инцидента МЧС назвало «переполнение канализационного коллектора талыми водами».


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