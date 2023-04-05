Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 396

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

12:00 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал заявление о вступлении Финляндии в НАТО, которое противоречит прежним словам Путина о том же самом.

«В Кремле считают, что это [вступление Финляндии в НАТО] очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ… И естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», — сказал он 4 апреля.

В то же время Путин еще 16 мая 2022 года на саммите ОДКБ уверял, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает «непосредственной угрозы». «Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — говорил Путин.

После вступления Финляндии в НАТО сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1,2 тыс. км. Напомним, что страна решила войти в альянс именно после того, как Путин начал «спецоперацию» в Украине.

11:18 Сокращение потребления цемента внутри России приведет к остановке трех-четырех заводов, допустили участники рынка. Снижение спроса на 5−8% привело к сокращению производства, пишет «Ъ».

По данным объединения «Союзцемент», в январе 2023 года в России произведено 2,6 млн тонн цемента, что на 11,3% меньше января 2022-го. В феврале, по прогнозным данным, выпущено 3,2 млн тонн, что меньше на 5,9% год к году.

При этом никакого роста потребления промышленники не ждут. По базовому сценарию оно сократится в целом по стране на 10%, по пессимистичному — на 20%.

Более того, еще одна серьезная проблема отрасли — резкий рост импорта цемента. В первом квартале ввоз вещества в РФ увеличился на 45%. Растут поставки из Ирана, Беларуси и Казахстана. Общий импорт цемента по итогам 2023 года может составить 5−7 млн тонн против 2,2 млн тонн в 2023-м. В зоне риска оказались отечественные заводы с высокой себестоимостью производства.

Крупные цементные заводы расположены в регионах Сибири. В частности, в Новосибирской области работает «Искитимцемент». Мощность предприятия составляет 2,1 млн тонн цемента в год.

10:00 Родившийся в Иркутской области хирург Михаил Мазур был мобилизован и умер в «спецоперации» из-за нагрузок, передают «Брянские новости» со ссылкой на источник. В региональном департамента здравоохранения подтвердили смерть.

Мазур работал в Брянской областной больнице №1, а после того, как его забрали в армию по указу Путина о мобилизации, он служил в полевом госпитале. Мужчина скончался на рабочем месте. «Сердце не выдержало огромных физических и психологических нагрузок. Говорят, что когда ему стало плохо, он даже успел сам себе снять кардиограмму», — пишет издание.

Главное на утро 5 апреля

• «Национальная республиканская армия» взяла на себя ответственность за убийство z-блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Заявление «питерской колонны» этой организации опубликовал телеграм-канал «Роспартизан».

«Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста <…> [спецоперации], военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб, — утверждается в заявлении. — Осуществленная нами акция не была направлена против мирных граждан, и все пострадавшие входят в число активных сторонников <…> [спецоперации]».

Достоверно неизвестно, существует ли вообще подпольная «Национальная республиканская армия». Бывший новосибирский Госдумы Илья Пономарёв* утверждал, что именно эта структура может стоять за убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

• Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила обязать представителей общественных наблюдательных комиссий (ОНК) уведомлять о своем приходе за 48 часов. Это следует из проекта приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Тюремщики подготовили документ под предлогом «организации личной безопасности членов ОНК, а также установления наличия обстоятельств, препятствующих членами общественных наблюдательных комиссий посещать места принудительного содержания». Эти меры фактически уничтожат работу ОНК, считает председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

«Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю, имитировать деятельность они не намерены», — подчеркнул Волков.

По словам директора общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Сюзаннаы Кирильчук, «данная мера противоречит закону и будет иметь крайне негативные последствия, значительно увеличит количество спорных моментов между членами ОНК и сотрудниками, лишит смысла посещение учреждений и, скорее всего, спровоцирует судебные разбирательства».

• Концерт Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах. Донос о том, что она якобы выступает «против СВО», написал один из пользователей в комментариях под постом мэра Дениса Спирина. В ответ ему написали, что «концерт Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце „Чебоксары Арена“ отменяется»: «Соответствующее уведомление направлено организатору концерта».

Каких-либо причин чиновники не назвали. Большинство комментаторов в канале мэра раскритиковали доносчика.

«А знаете, что это? Это отмена российской культуры, буквальное отрицание наличия гражданских прав и фактический запрет на реализацию духовно-нравственных ценностей русского народа — любви к музыке, искусству, поэзии, — отметил один из пользователей.- Я считаю, подобный запрет является основанием для высказывания обществом недоверия мэрии, администрации в целом и мэру в частности, а также позволяет обоснованно усомниться в достаточности квалификации причастных к отмене чиновников к занимаемой или должности».

Ранее Арбениной запретили выступить в Улан-Удэ и Тольятти.

• Добровольцам татарского батальона «Алга» отказали в расторжении контрактов, которые закончились в ноябре, пишет 116.ru. Против некоторых возбудили уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Один из бойцов Айрат Абдуллин подал в суд на военкомат и воинскую часть. Мужчина лежит в казанском госпитале, у него проблемы с ногами и общее ухудшение здоровья.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.