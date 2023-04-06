Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 397

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

11:40 Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова, заявил Financial Times замглавы офиса президента Андрей Сибига (перевод материала опубликовал РБК).

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — отметил Сибига.

Впрочем, чиновник подчеркнул, что Киев не исключает и военное решение вопроса территориальной принадлежности Крыма. По его словам, участившееся обсуждение Крыма со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его команды связано с планирующимся наступлением ВСУ.

РФ присоединила Крым весной 2014 года по результатам "референдума". Итоги голосования не признали в Украине, в США, Китае и большинстве других странах мира.

10:08 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть взялся лично рекламировать контрактную службу в армии. Он опубликовал в своем телеграм-канале ролик с кадрами стрельбы и пуска ракет, подписав его «Служба по контракту в рядах Вооруженных Сил России», добавив телефон и ссылку на сайт Минобороны.

Ранее агитацию службы в зоне «спецоперации» разместили на сайте мэрии, а позже источник сообщил Тайге.инфо, что чиновники рассылают управляющим организациям жилых домов просьбы разместить рекламу службы в армии по контракту «на досках объявлений на входных дверях и в подъездах».



Главное на утро 6 апреля

• Ольга Ситчихина, мать школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, забрала ее из приюта. Об этом заявила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова (ордер на ее арест выдан Международным уголовным судом).



Львова-Белова утверждает, что Машу не отдавали матери раньше, потому что она сама не хотела этого, но теперь она девочка якобы поменяла позицию: «Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение».

Совместное фото девочки и матери опубликовала газета «Тульские известия», принадлежащая правительству региона во главе с Алексеем Дюминым.

Напомним, силовики пришли к Алексею Москалеву, который в одиночку воспитывает дочь Машу, после того, как в шестом классе она нарисовала на уроке ИЗО антивоенный. Учителя вызвали полицейских, в школу приезжали сотрудники ФСБ: сначала на отца завели административное дело из-за комментария про военных в «Одноклассниках» (ст. 20.3.3 КоАП), а в конце 2022 года возбудили уголовное дело. В марте Москалева отправили под домашний арест, а дочь забрали в приют. Суд 28 марта огласил приговор за день, приговорив мужчину к двум годам колонии.



Но Алексей успел выехать из региона. Его задержала полиция Беларуси. Девочка писала из приюта, что ее отец — герой, и она очень любит его.

• Пожар произошел в одном из зданий Минобороны РФ в Москве. В МЧС рассказали, что возгорание началось с чайника.

Возгорание потушили, никто не пострадал.

• В Казани задержаны два гражданина Китая и Грузии. Их обвинили по ст. 6.21 КоАП РФ («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Протокол составили по доносу жителя Новосибирской области, который утверждал, что молодые люди якобы публикуют в социальных сетях «запрещенные материалы», пишет государственный «Татар-информ».

Задержанными оказались 21-летний гражданин Китая Хаоян и грузин по имени Гела, отмечает Baza. Хаоян приехал в Россию, чтобы изучать русский, и в Москве познакомился с Гелой. У них начались отношения, а позже молодые люди завели блог в телеграмме, который якобы попался на глаза полицейскому. О доносе со стороны новосибирца Baza не пишет.

• Путин признал, что на присоединенных Кремлём территориях есть «подполье».

«Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов, — утверждает президент. — <…> Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.