Сын арестованного экс-сенатора взыскал долг с новосибирского депутата-единоросса, на показаниях которого преследуют его отца

© ведомостинсо.рф/Валерий Панов. Юрий Кошкин (справа)

Сын главы комиссии новосибирского заксобрания по экологии Владимира Лаптева отсудил более 50 млн рублей у другого депутата-единоросса Юрия Кошкина. Причем последний проходит свидетелем обвинения по уголовному делу Лаптева-старшего о взятке.

Полный тезка сына экс-сенатора и действующего депутата заксобрания Владимира Лаптева Юрий подал в суд на полного тезку другого регионального парламентария Юрия Кошкина («Единая Россия»).

Юрий Лаптев потребовал от Кошкина вернуть долг в размере 57,5 млн рублей, предоставив суду расписку на 45 млн. Остальные деньги — это набежавшие проценты, пояснили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

Кошкин же подал встречный иск, попытавшись признать договор займа «незаключенным по безденежности». Но суд встал на сторону Юрия Лаптева, удовлетворив его требования полностью.

Отметим, что фабула этого гражданского дела тесно пересекается с уголовным делом отца Юрия Лаптева, депутата заксобрания Владимира Лаптева, который некоторое время был членом Совета Федерации.

Лаптева-старшего задержали 27 сентября 2022 года. По сведениям источника, Лаптев в должности председателя комиссии заксобрания по экологии якобы предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии. По данным Тайги.инфо, речь о Юрии Кошкине.

«В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению», — приводило ТАСС версию следствия

Лаптев и сам занимает должность главы комиссии на оплачиваемой основе. У него два заместителя, и только один из них работает на постоянной основе, то есть получает зарплату из бюджета. Это и есть Юрий Кошкин, занявший пост в мае 2021 года.

В то же время, как говорил адвокат Лаптева, Василий Кальван Юрий Кошкин был должен его подзащитному 45 млн рублей. Эта сумма совпадает с требованиями Лаптева-младшего из его гражданского иска к Кошкину. Именно единоросс Кошкин и написал заявление на Лаптева в правоохранительные органы, утверждала защита.

При этом официальный доход Лаптева в 2021 году составил 2,93 млн рублей, Кошкина — 694 тыс. рублей. Это значительно меньше 45 млн.

Кошкин избран по территориальной группе списка «ЕР» именно там, где Лаптев прошел по одномандатному округу №3 — в Северном и Куйбышевском районах.