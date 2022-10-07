Новосибирский единоросс задолжал арестованному экс-сенатору Лаптеву 45 млн

© «Ведомости заксобрания». Юрий Кошкин

Стали известны подробности уголовного дела главы комиссии новосибирского заксобрания по экологии, бывшего сенатора Владимира Лаптева. Его подозревают в получении взятки от другого парламентария Юрия Кошкина («Единая Россия»). Выяснилось, что тот задолжал политику крупную сумму.

Лаптева задержали 27 сентября. Его обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Он, по версии следствия, в должности председателя комиссии заксобрания по экологии, предложил депутату Юрию Кошкину занять оплачиваемую из бюджета должность в этой же комиссии.

«В качестве благодарности он [Лаптев], по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению», — говорил источник в экстренных службах.

Но, по словам адвоката Лаптева Василия Кальвана, обвинения выросли из гражданско-правового конфликта с Юрием Кошкиным.

«Юрий Кошкин должен моему подзащитному крупную сумму денежных средств, 45 млн рублей, — цитирует Кальвана НГС. — Деньги в положенный срок должник не вернул. Уже после того, как в июне 2022 года Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать иск о взыскании денежных средств и принятии обеспечительных мер, должник решил ничего не платить и обратился с заявлением о передаче взятки».

По данным Василия Кальвана, деньги с карты Кошкина подзащитный не тратил и даже готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать это.



Как следует из картотеки Центрального райсуда, иски к Юрию Кошкину и Яне Юрьевне Кошкиной подал Юрий Лаптев, так зовут сына депутата. Одно из заявлений возвращено, по второму вынесено решение, но оно обжалуется в апелляционной инстанции и пока не опубликовано.

При этом официальный доход Лаптева в 2021 году составил 2,93 млн рублей, Кошкина - 694 тыс. рублей. Это значительно меньше 45 млн.

Кошкин избран по территориальной группе списка «ЕР» именно там, где Лаптев прошел по одномандатному округу №3 — в Северном и Куйбышевском районах.

Все подробности дела читайте здесь

